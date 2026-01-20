南韓證券交易所CEO看好韓股：KOSPI指數有望衝上6000點

南韓證券交易所執行長鄭恩甫（Jeong Eun Bo）看好南韓綜合股價指數（KOSPI）有望攀升至6000點。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓證券交易所執行長鄭恩甫（Jeong Eun Bo）近日接受《彭博》採訪時表示，隨著南韓持續推動提升股東回報並吸引國際資金，南韓股市的強勁漲勢可能還會延續，並看好南韓綜合股價指數（KOSPI）有望攀升至6000點。

《彭博》報導指出，鄭恩甫發表上述樂觀言論之際，南韓股市指標KOSPI距離總統李在明曾承諾的5000點目標只差大約2%。過去12個月，KOSPI已經大漲超過94%，這波漲勢主要來自人工智慧和國防相關股票的強勁表現，同時，南韓立法機構也進行了關鍵改革，提升企業治理標準。

請繼續往下閱讀...

鄭恩甫16日在接受《彭博》採訪時表示「KOSPI已經接近5000點，我認為甚至6000點也有可能」。鄭恩甫雖未給出具體時間，但強調南韓的主要產業半導體、國防和造船競爭力提升，有助於南韓股市創造新的價值。

報導也指出，若KOSPI指數真的升至6000點，意味著還會再漲約22%。雖然該指數在新年持續創下連續新高，但分析師仍提醒需保持謹慎，因市場可能面臨成交量不足、韓圜大幅貶值及人工智慧泡沫等風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法