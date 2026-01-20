關稅定案景氣迎復甦 工具機公會：今年美國市場估成長6-8％

工具機公會今天召開年度展望記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）於今（20）日舉辦「TMTS 2026暨工具機產業展望記者會」，因台美對等關稅底定，今年美國市場可望成長6-8%，隨全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型、航太國防需求爆發，公會調查，有6成企業主認為今年營收可望成長，今年工具機出口有望成長5-10%。

工具機公會理事長陳紳騰指出，台美對等關稅協議從原先稅率調降至15%，且不與原 MFN（最惠國待遇）的稅率疊加，是今年產業翻轉重要契機，意味台灣擠身美國主要逆差國中的「最優惠盟國待遇」，更讓台灣在美國市場的立足點，首度與日本、韓國及歐盟對手齊平，他預估，美國市場今年有望成長6-8%。

陳紳騰強調，未來不是要賣設備，而是要賣解決方案，強調台灣工具機以「少量多樣」打天下。工具機常務監事謝宜軒則說，不要小看工具機產業韌性，產業挺過關稅這段時間，關稅底定就是「一道光下來」，更能透過 3月25日至28日在台中舉辦的「台灣國際工具機展」感受產業回溫，且關稅出爐前就對會員廠商調查，有六成認為今年營運展望看增5-10%，應該會更樂觀。

台灣國際工具機展TMTS 2026將匯聚 400家廠商參展、展出1800個攤位，4天展期預計吸引7萬名國內外專業人士，其中包括3500名尋求轉型方案的國際關鍵買主。參展攤位全數額滿，仍有逾百家業者候補，強勁的參展熱潮展現出台灣業者在2026年爭取全球轉單紅利決心。

參展陣容包含友嘉集團、上銀集團、永進機械、東台集團、程泰集團、發那科等產業龍頭，並有多個專業展團與館別參與，包括德國館、瑞士館、美國館、韓國館、刀具館、軸承館。永進機械、東台集團等14家廠商首次以「生態系展出」的形式強強聯手，呈現智慧製造解決方案。此外， 超精密加工設備製造聯盟-SPEMA 由海德漢、德川機械、百德機械、福碩科技、徠通科技、大光長榮與福裕事業共同展出。

