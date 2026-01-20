受夠了瀏覽器滿滿AI與推薦廣告？這款免費開源工具幫你關掉

越來越多用戶不滿上網時充斥各種內建廣告推薦干擾。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在生成式AI功能廣泛滲透瀏覽器的時代，一位開發者為用戶帶來了「純淨上網」的新選擇。他開發出一款免費工具「Just the Browser」，能夠關閉Chrome、Edge 和Firefox中預設內建的AI功能、廣告推薦、購物整合和其他不必要的干擾內容，讓瀏覽器回歸其真正本質。

根據科技媒體《Cybernews》報導，科技作家、軟體開發者Corbin Davenport開發一套名為「Just the Browser」的免費工具，Davenport在個人部落格中表示，目前主流瀏覽器已經不斷加入各種令人反感的功能，例如Google Chrome會自動跳出購物優惠碼推薦、Microsoft Edge在新分頁中推送帶有贊助連結的內容，甚至有時會加入貸款產品推薦。而生成式AI時代讓情況變得更嚴峻，Google的Gemini AI現在在Chrome中無處不在。

面對這些多到煩人的進化，Davenport決定做出改變。他開發「Just the Browser」工具，透過設定瀏覽器內部的「群組原則」（Group Policy），關閉這些預設功能，這些政策本來是為企業或學校IT管理使用的權限工具，平時對一般用戶是隱藏的，但卻提供了極大的控制權限。

使用這項工具後，用戶不需安裝擴充套件，也不需修改瀏覽器主程式，就能移除絕大多數AI整合、資料追蹤、廣告推薦與使用者體驗誘導設計。

根據作者的說法，這款工具目前支援Windows、macOS 與 Linux 系統，涵蓋了Chrome、Firefox與Edge三大主流瀏覽器。雖然使用上需要透過終端機（Terminal）執行腳本，具備一定的技術門檻，但在其官網justthebrowser.com和GitHub頁面都提供詳細操作方式。

開發者也提醒，Edge和Firefox使用者可能會看到「您的瀏覽器正由您的組織管理」之類的訊息，這是為了說明為何某些設定被禁用的原因。

開發者Davenport也強調，他的目標並不是取代這些主流瀏覽器，而是讓用戶可以在享受其安全性與效能優勢的同時，選擇不被打擾。這項工具也受到了許多不滿AI內容氾濫與隱私侵犯的用戶歡迎，被視為重拾「純淨上網體驗」的自救方案。

