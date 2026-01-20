又一家銀行加入ATM掃臉！土銀導入AI臉部辨識 新北率先試辦（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕防詐再升級！繼中信銀行等5家銀行之後，土地銀行今日宣布自即日起於新北等地區部分自動櫃員機（ATM）導入「AI臉部辨識防詐模組」。民眾操作ATM時，若臉部遭口罩、帽子或墨鏡等物品遮蔽，ATM將即時跳出警示畫面與語音提醒，藉此防範詐騙集團車手提領不法資金，落實政府防詐政策。

金管會銀行局日前指出，目前已有5家銀行參與臉部辨識防詐試辦計畫，包括中國信託、國泰世華、永豐銀行，以及兆豐銀行與第一銀行。土銀今日也正式加入試辦行列，進一步擴大防詐科技應用。

土銀說明，當用戶插入金融卡並輸入密碼後，ATM即同步啟動臉部辨識輔助功能；若系統判定臉部因配戴帽子、口罩、墨鏡等而無法清楚辨識，畫面將顯示「請取下帽子、口罩或太陽眼鏡，露出完整五官」的文字與語音提示，並以圖像化方式標示不可遮蔽的部位，提醒民眾配合操作。

該防詐機制初步將於新北等地區分行ATM試辦，期望藉此降低車手提領、人頭帳戶及冒用身分等風險，展現公股銀行守護民眾財產安全的決心。

因應近年金融詐騙手法不斷翻新，我國自2022年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」。土地銀行表示，除強化第一線客戶關懷外，也積極善用科技力量，建構「預防優先、快速攔阻、全程守護」的金融防護網，並透過金融同業「鷹眼識詐聯盟」、財金資訊公司「金融阻詐聯防平台－即時照會機制」，以及警政署「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，進行異常帳戶分析、風險資訊交換與即時通報，具體落實金融安全目標。

