投資人搶賺高息慘賠價差 00917嚴重貼息

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託投信旗下海外ETF「中信特選金融（00917）」昨（19）日除息，每單位配發3.5元，除息後股價持續下挫，貼息幅度擴大。儘管中信投信先前不斷示警，提醒投資人溢價幅度偏高，但該ETF上週5盤中仍創下掛牌以來的新高價31.99元。今日開盤後續跌逾3%，最低跌至26.77元，上週5高點搶進的投資人，雖然賺了配息，卻賠了價差，損失慘重，今日上午10時54分暫報26.79元，且預估淨值僅22.63元，溢價幅度仍逾18%。

00917在1月2日公布將配息3.5元，以當日的收盤價25.61元估算，年化配息率高達13%，吸引投資人搶進，中信投信也因買盤湧入緊急暫停初級市場申購，使投資人轉向券商下單，自1月2日以來，至上周5收盤價31.8元，10個交易日大漲24%，周5盤中最高價甚至創下31.99元的歷史新高。

00917昨日除息，吸引買盤湧入，但中信投信再度提醒，中信特選金融（00917）溢價偏高，投資人於進場前應謹慎評估，留意合理的折溢價，此外，00917也已恢復初級市場申購申請，投資人仍應留意市場價格波動幅度可能較大的情形。

展望未來，00917經理人張苡琤表示，美國持續寬鬆的貨幣政策及川普政府放寬金融監理，有利於金融股表現。他指出，美國金融股具備4大利多，包括支付巨頭轉型科技服務、大型投行受惠資本市場回溫、信評機構穩健現金流，以及數位金融創新，顯示國際金融巨頭擁有「低槓桿、高現金回饋、業務高續航力」等優勢，建議投資人可透過金融主題海外ETF，布局長期增值的金融資產。

