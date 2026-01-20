焦點股》南電：載板漲價題材發燒 股價連3天攻漲停

南電代理總經理呂連瑞。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕受到上游T-Glass玻纖布與原物料缺貨漲價影響，BT載板供應持續吃緊，BT載板與ABF載板今年有望再啟動漲價循環，IC載板廠議價能力大增，IC載板廠南電（8046）近期獲得投信大舉加碼，股價強勢噴出，今日早盤一度再亮燈漲停，連續拉出第三根漲停板，氣勢如虹。

截至10:35分左右，南電股價大漲7.86%，暫報343元，成交量逾4.6萬張。

外資指出，非輝達相關的ABF載板價格自去年第四季起，預計每季以5%至10%的幅度逐季上漲，並一路延續至今年年底，同時記憶體價格近期大幅上漲，也帶動BT載板訂單快速增溫，IC載板廠自去年下半年起已逐季調整BT載板報價，近期因記憶體需求暴增，進一步獲得客戶追加訂單，成為支撐營運的另一動能。

法人分析，南電受惠南亞（1303）T-glass產能開出，可望緩解上游缺料瓶頸，推升產能利用率，南電今年成長動能來自800G網通交換器需求強勁，同時隨著美系客戶ASIC專案開始放量，陸續導入更多高階AI專案，高階產品組合比重提升有利毛利率表現，今年獲利有望顯著成長。

