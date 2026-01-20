焦點股》致茂：2026年展望佳 創新天價

展望2026年，致茂預計陸續進行新一代AI GPU與ASIC專案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕半導體量測廠致茂（2360）受惠於市場看好今年AI應用將持續推升電源測試設備需求，且智慧電表與半導體技術的資本支出循環亦可望帶來新一波機會，帶動買盤進場佈局，致茂今日盤中股價觸及1010元，創歷史新天價，截至上午10時12分暫報1000元，漲幅5.26%，成交量1987張。

致茂2025年12月的銷售額顯著上升，且整體第4季營收表現亮眼，並明顯超出市場預期，主要受惠於AI相關設備需求升溫，尤其是AI伺服器電源測試設備，以及車用系統級測試設備（SLT handler）需求增長所帶動，顯示電力測試及半導體領域仍有強勁的業務動能。

展望2026年，致茂預計陸續進行新一代AI GPU（圖形處理器）與ASIC（特殊積體電路晶片）專案，可望從下半年進入量產，進一步支撐SLT handler以及量測設備業務成長。公司亦規劃提升交期與技術能力，以因應新架構產品導入及客戶擴張需求，整體營運前景維持正向。

