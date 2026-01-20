焦點股》可寧衛：外資主力轉賣 股價劇烈震盪

外資主力轉賣，可寧衛*股價劇烈震盪。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受「土方之亂」影響，綠能環保股可寧衛*股價劇烈震盪，昨日外資、主力雙雙轉賣，爆出50萬張天量，今日可寧衛*股價一個小時內開低走高、一度翻黑，接著再翻紅，截至10:04分為止，股價小漲0.1元、暫報45.1元，成交量接近13萬張。

目前市場消息紛亂，指稱可寧衛*是以「廢棄物清除處理及環境整治環境處理，循環經濟、再生能源等業務」為主，相關廢棄物處理費用比處理廢土高出許多，並非以處理廢土為主，而處理營建剩餘土方資源的是營建股泰霖（8080），不過，也有人認為，可寧衛*為綠能環保股龍頭，未來綠能環保意識持續提升，對於產業來說將是穩定成長的動能。

不過，昨日可寧衛*爆出50萬張成交量，再加上外資賣超近5萬張、投信賣超2113張，僅自營商買超1901張，主力也同步賣超4.1萬張，賣超券商以摩根大通、瑞銀、高盛為主，有趣的是，外資券商大賣，但國內券商包括統一、富邦、凱基都是買超；法人建議，目前可寧衛*籌碼面凌亂，空手投資人最好別冒進。

