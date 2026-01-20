高市早苗提前大選搭配減稅承諾 引發日本財政風險擔憂

日本首相高市早苗週一（19日）正式宣布提前舉行眾議院大選，並承諾暫停徵收8%的食品消費稅2年。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗週一（19日）正式宣布提前舉行眾議院大選，並承諾暫停徵收8%的食品消費稅2年。此一主張與多名政壇對手立場一致，但外界擔憂，在日本財政本就吃緊的情況下，減稅措施恐進一步加重本已相當脆弱的國家財政負擔。

《路透》報導，日本目前對食品徵收8%的消費稅，對其他商品與服務則徵收 10%，以支應該國人口迅速老化背景下不斷攀升的社會福利支出。

高市早苗主張，暫停徵收8%的食品消費稅2年，將有助於緩解家庭因生活成本上升所承受的衝擊。她也強調，政府不會為了這項暫停措施而發行公債，並補充說，其他做法可能包括檢討現有補貼。

對此，大和總研資深經濟學家神田慶司表示看法，認為在已經編列了大規模刺激方案以對抗通膨之後，他看不出日本為何還需要削減消費稅，並擔憂相關措施可能加速通膨，進而導致公債殖利率進一步上升。

另有分析人士認為，永久性減稅將進一步加重日本本就不穩定的財政負擔，並在投資人關注高市擴張性財政政策的情況下，提高債券遭拋售的風險。

報導指出，隨著調降消費稅的可能性升高，加上外界預期高市早苗將藉由選舉勝利鞏固其擴張性財政政策，日本10年期公債殖利率週一升至2.275%，創27年新高。

