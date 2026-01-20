台積電滿載、英特爾能否趁亂卡位？外媒「1句話」點關鍵

台積電產能持續吃緊之際，英特爾等競爭者正迎來重新證明自身價值。（彭博，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕全球 AI 應用高速擴張，先進晶片供不應求的壓力正全面浮現，全球最大晶圓代工廠台積電已向多家核心客戶示警，其最先進製程的產能正快速吃緊，短期內恐難以完全滿足市場對高階AI晶片的需求。市場正在關注，英特爾能否趁台積電晶片需求激增之苦搶佔先機？

分析人士指出，英特爾未必需要在技術上全面超越台積電，只要能在關鍵時刻提供額外代工產能，就可能成為過度擁擠供應鏈中的「洩壓閥」，吸引面臨缺貨風險的客戶轉單。隨著企業在地緣政治緊張局勢和貿易不確定性中尋求​​降低風險，英特爾的美國產業優先事項就變得更具吸引力。

外媒《The Information》率先披露，台積電已通知包括輝達、博通在內的主要客戶，先進節點的可用產能日益有限。這項警訊凸顯，在雲端運算、資料中心與企業級 AI 應用全面加速之下，最尖端處理器的競爭已進入白熱化階段。

隨著 AI 工作負載快速擴大，市場對頂級晶片製造資源的爭奪愈發激烈。台積電身處風暴核心，負責為全球最重要的 AI 客戶生產高階晶片，但無論是大型雲端服務商、晶片設計公司或系統整合商，都希望取得優先供貨權，導致供給壓力可能延續數個季度。

產業分析師指出，先進製程交期拉長，已迫使部分企業開始評估替代供應來源，以降低對單一代工廠的高度依賴，避免 AI 基礎建設部署因晶片延遲而放緩。

在此背景下，台積電的產能瓶頸正悄然改變半導體產業版圖，其中重新受到市場關注的，正是 英特爾。在歷經多年製程延宕後，英特爾正積極重建自家製造能力。此外，其產線布局具備地理分散優勢，且更貼近美國產業政策方向，在地緣政治與貿易不確定性升溫之際，對希望降低風險的企業更具吸引力。

現今，投資人信心也隨之回溫，英特爾股價2026年以來已上漲約 19%。日前美國總統川普與英特爾執行長陳立武會面後，公開稱讚其最新處理器，更進一步提振市場情緒。市場亦盛傳蘋果 未來可能在部分晶片上評估使用英特爾的代工服務。

