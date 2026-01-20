美國軍事再強也沒用 ? 歐洲8兆美元大砲瞄準美股美債 川普「罩門」曝光

歐洲出手不打關稅、改打金融？傳8兆美元瞄準美股美債，川普罩門現形。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著歐美對於格陵蘭島的歸屬議題針鋒相對，德意志銀行指出，美國存在著一個歐盟可以利用的關鍵弱點，歐洲各國可能會將手中握有的美國資產「武器化」，進而衝擊美股下殺、美債殖利率跳高，進而在美國期中選舉前發揮作用。

《Fortune》等外電報導，德銀外匯研究部全球負責人薩拉維洛斯（George Saravelos）發表最新報告指出，雖然美國擁有強大的軍事與經濟實力，卻極度仰賴外國債權人資助其外部赤字（external deficits，主要指經常帳赤字及貿易逆差）。

據報導，作為美國最大貸方，歐洲各國擁有共計8兆美元（約新台幣253兆元）的美國債券及股票，是全球其他國家持有總額的接近2倍，影響力非常可觀。

德銀認為，隨著西方聯盟的地緣經濟穩定面臨「生存等級」的干擾，歐洲投資人維持現有美元曝險的意願可能降低。事實上，丹麥退休基金已開始將資金匯回國內並減少美元資產部位。隨著近期局勢惡化，這股撤資趨勢可能會加速擴散至整個歐洲大陸。

德銀分析顯示，歐洲槓桿有機會在美國期中選舉前發揮作用，因為川普政府正在努力壓低通膨及公債殖利率，這是歐洲資金能直接影響的領域。

德銀指出，接下來幾天要觀察的重點，就是歐盟是否決定把影響資本市場的措施放上談判桌，正式啟動其反脅迫工具（或稱反擊大砲）。

Saravelos指出，美國的國際淨投資（Net International Investment Position，簡稱NIIP，反映該國在全球的淨資產/負債地位）已達創紀錄的極端負值，歐美金融市場的相互依存度來到前所未見的地步。

