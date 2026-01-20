點讚台美關稅談判！外媒評點全球科技離不開台灣

行政院副院長鄭麗君（右四）率團隊赴美達成台美關稅談判多項目標後返台，行政院長卓榮泰前往接機。（記者朱沛雄攝，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕此次台美關稅談判結果優於預期，《CNBC》指出，台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，至少在未來數年內仍難以被取代，《Regtechtimes》則表示，在中國密切關注情況下，台美這項協議，凸顯出台灣在全球科技發展中的關鍵角色。

依協議內容，美國將台灣關稅下調至15%且不疊加，半導體及其衍生產品、汽車與航空零組件等，也獲得最有利的關稅待遇。行政院長卓榮泰讚許團隊獲得實質且有意義的進展和結果，並強調代表團達成協議所付出的所有努力。

《Regtechtimes》報導指出，台灣產業界普遍對關稅下調表示肯定。台灣工具機某製造商就表示，關稅下條是件好事，使台、日、韓等競爭對手處於同一起跑線上，不過他也坦言，在利潤率僅有個位數的情況下，企業難以替美國客戶吸收過高的關稅成本。

在半導體產業方面，台灣的領導地位依然穩固。台灣在半導體供應鏈（特別是先進製程）對美出口佔比極高，而台灣半導體在全球高科技供應鏈中扮演無可取代的關鍵角色，也使台灣被外界形容為具有戰略意義的「矽盾」，分析認為，這種晶片製造的高度集中，被視為對中國可能採取軍事行動的一種間接嚇阻因素。

台美協議達成後，台灣政府表示，台灣將持續保持其作為全球AI半導體生產中心的地位，服務台灣本地以及全球市場。不過在協議達成同時，美國商務部長盧特尼克受訪指出，目標台灣半導體產能4成要轉移至美，對此經濟部長龔明鑫回應，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，顯見台灣仍是半導體生產重鎮，美國則為AI應用最重要國家，台美可攜手合作。

不過《Regtechtimes》表示，這項協議在台灣引發不同反應，包括中國國民黨主席鄭麗文等在內的一些官員表示關切，認為將部分產能送往美國可能削弱台灣經濟；另一些人則認為這項協議是全球貿易的正面步驟，因為它降低成本並加強與重要貿易夥伴的關係。

對主要晶片企業而言，協議影響深遠。全球最大晶圓代工廠台積電已在美國亞利桑那州購地，顯示當地AI晶片產能有望進一步擴張。未來，赴美投資的台灣晶片業者，也可望在半導體關稅待遇上獲得更有利條件，確保 AI 晶片的穩定供應。

相較之下，中國對此協議表達強烈反對與批評，凸顯區域緊張局勢仍在升溫。

而台灣行政院副院長鄭麗君週五在記者會中表示，協議仍須送交立法院審查，但台灣已爭取到兩項關鍵最惠待遇，有助降低台灣半導體業者赴美布局的不確定性。

