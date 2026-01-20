Costco再出手搶會員！升級美聯名卡加油現金回饋 直接衝到5％

美式賣場好市多（Costco）有附設加油站，許多會員都會趁採買時順便加油。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）近年能在零售業激烈競爭中持續創下佳績，一路逆勢成長，其背後其實有一個關鍵原因，就是會員年費收入，Costco也不斷提高會員福利，希望留住更多會員。美國媒體就發現，美國Costco近期悄悄地調高了Costco聯名信用卡的加油回饋，只要Costco自有加油站加油，現金回饋從原本的4%提高至現在的5%，至於其他權益則維持原樣。

美國媒體《福斯財經新聞網》（Fox Business）報導，指出Costco 近日低調上調其聯名信用卡的加油回饋。由花旗銀行（Citi）發行的 Costco Anywhere Visa Card 持卡會員，如今在 Costco 自有加油站加油，可獲得 5% 現金回饋，高於先前的 4%。但這項回饋僅限於設於 Costco 賣場據點內的加油站，並不適用於 Costco 以外的任何加油消費，也不涵蓋電動車充電。

至於在 Costco 以外的其他符合資格的加油消費，以及電動車充電，則可獲得 4% 現金回饋。

而5% 與 4% 的現金回饋率，皆僅適用於會員每年消費金額的前 7000 美元（約22.3萬元新台幣），換句話說，最高可獲得 350 美元（約1.11萬元新台幣）回饋，較先前 280 美元（約8920元新台幣）的上限有所提高。一旦達到年度消費上限，當年度其餘時間的回饋率將降至 1%。

該信用卡提供的其他回饋內容則維持不變。

花旗銀行對此表示：「如果你是 Costco 會員，使用 Costco Anywhere Visa Card 進行加油消費，便有機會獲得 Costco 現金回饋獎勵。該卡在燃料消費及其他消費項目上皆提供相當優渥的現金回饋，有助於為持卡人省錢。」

Costco過去多次強調，維持高會員續約率，是公司最重要的營運目標之一，而多年來該續約率大致維持在約 90% 的水準。

