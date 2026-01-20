焦點股》富采：德商合作效益大 帶量猛漲

富采拍板攜手德商ALLOS Semiconductors締結策略合作，共同推動8吋矽基氮化鎵LED磊晶片量產。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）受惠於拍板攜手德商ALLOS Semiconductors締結策略合作，共同推動8吋矽基氮化鎵LED磊晶片（GaN-on-Si LED epitaxial wafer）量產，今日開盤股價大漲逾7%，截至上午9時25分暫報36.7元，漲幅3.97%，成交量4042張。

富采表示，公司目前擁有全球領先的高階LED磊晶製造技術與產能，ALLOS則具備業界頂尖的矽基氮化鎵磊晶技術，此次合作象徵Micro LED 產業供應鏈邁向更加成熟的重要里程碑，新品亮度與能效可媲美傳統藍寶石基板成長的氮化鎵LED（GaN-on-sapphire）。

此外，由於製程具備高度矽晶圓製程相容性與量產可行性，有利於建立可擴展、與矽晶圓廠製程高度相容的量產途徑，富采更看好未來推展至12吋產品的機會，以因應市場對更大尺寸晶圓的需求、加速Micro LED普及化，為快速成長的產業提供更完整的價值鏈與解決方案。

