別踩雷！好市多這2款手機配件「買必後悔」

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，就連科技產品及配件也毫不遜色，然而並非所有產品皆值得購買，根據用戶評價，Aukey MagFusion磁吸充電座和Scosche MagicMount 磁吸式手機支架這2款配件，其評分低於3分，且用戶惡評不斷，建議最好不要買。

科技新聞網站《BGR》報導，Costco會員的折扣優惠可能會讓你忍不住先買後問，但這樣做只會浪費你的時間和金錢，如果你想購買實用的手機配件，不妨參考一下其他Costco顧客的評價，以下2款配件，性價比低，建議最好不要買。

1、Aukey MagFusion磁吸充電座

充電便利性已成為手機及其配件設計的重要考量，每個人都希望設備充電快速可靠，如果可能的話，還能同時為多個設備充電，更加方便。 Aukey MagFusion 磁吸充電座，在 Costco 網上商城售價 19.97 美元，本應滿足這兩個需求，但據用戶反映，它實際上並沒有達到預期效果。

這款小工具是1款二合一的底座和充電座，可用於智慧型手機和其他可充電配件，例如無線耳機。底座透過真空吸盤固定在桌面上，只需將手機吸附在可伸縮的磁吸蓋上即可進行無線充電。吸盤正上方的空間也支援無線充電，剛好可以容納1個 AirPods充電盒。

令人失望的是，Costco用戶對 Aukey MagFusion 磁吸充電座並不滿意，用戶評分僅為 2.4 分（滿分為 5 分）。一些用戶指出，用於將支架固定在桌面上的吸盤品質堪憂，但更糟糕的是，多位用戶證實支架根本無法供電。用戶嘗試依照指示為智慧型手機和AirPods充電盒充電，但均告失敗。

2、Scosche MagicMount 磁吸式手機支架（2 件裝）

車載手機支架已經相當普遍，它不僅方便懸掛手機，還能穩定地顯示地圖等功能。然而Costco出售的Scosche MagicMount磁吸手機支架，據用戶反映，磁性支架太容易從支架上脫落，根本無法牢固地固定手機。

MagicMount 是1款相當簡單的手機支架，設計用於吸附在汽車儀錶板或擋風玻璃等平面上，並利用釹磁鐵固定手機。支架臂可從 3.3 英寸延伸至 6 英寸，方便您調整到合適的位置和角度。磁吸式支架上有一個小凹槽，可放置帶有 PopSocket 指環支架的手機，據說即使搭配 MagSafe 保護殼也能正常使用。

