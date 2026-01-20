川普不打伊朗了？國際油價卡關 油市風險結構生變

國際油價週一（19日）持穩。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（19日）持穩，原因在於伊朗的內亂局勢趨於平息，降低了美國可能對這個主要產油國發動攻擊、進而干擾原油供應的風險；與此同時，市場觀察人士的注意力轉向圍繞格陵蘭的對峙局勢。

美國紐約西德州中級原油期貨與前一交易日收盤價持平，報每桶 59.44 美元。

布蘭特原油小幅上漲 1 美分，或 0.02%，報每桶 64.14 美元。

由於美國聯邦假日，市場交投相對清淡。

伊朗當局以強硬手段鎮壓抗議行動，官員稱已造成 5000 人死亡，示威因此逐步平息。與此同時，美國總統川普似乎已淡化先前針對可能介入伊朗局勢所發出的威脅性言論。

Rystad Energy 分析師沙赫（Janiv Shah）指出：「過去幾天，隨著有關美國可能攻擊伊朗的傳聞消散，市場對伊朗局勢的憂慮已明顯降溫。眼下市場關注的焦點轉向格陵蘭問題，以及美國與歐洲之間可能出現多深層的政治與經濟後座力，因為任何貿易戰的擴大都可能對原油需求構成壓力。」

川普近期加大施壓力道，試圖從同為北約成員國的丹麥手中奪取格陵蘭主權，並威脅對阻撓其行動的國家施加懲罰性關稅；此舉已促使歐盟考慮採取反制措施。

歐盟發言人週一表示，歐盟領導人將於週四在布魯塞爾召開緊急峰會。

大宗商品研究機構 Commodity Context 創辦人約翰斯頓（Rory Johnston）指出，由於格陵蘭並不生產原油，該爭端與原油市場並無直接供需連結；不過他認為，圍繞該島的政治紛爭整體而言屬於「風險趨避」的發展，他並提及了週一全球股市的拋售潮作為佐證。

在美歐可能爆發貿易戰的憂慮升溫下，週一全球股市走跌，美元兌日圓與瑞士法郎等避險貨幣走弱。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出，從中長期來看，隨著委內瑞拉原油輸往美國墨西哥灣沿岸的供應增加，原油市場仍將承受下行壓力；不過，國際貨幣基金（IMF）最新預測 2026 年全球經濟成長動能將轉強，則有助於推升原油需求預期。

弗林表示：「在多空因素交錯影響下，油市短期內恐將陷入拉鋸，價格走勢可能呈現區間整理。」

