馬斯克就收購瑞安航空發起投票 77％網友表支持

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪企業家馬斯克（Elon Musk）今（20日）稍早在社交平台X發起投票，詢問網友是否贊成他收購歐洲最大的廉航瑞安航空（Ryanair）。消息一出，引發外界關注。

綜合媒體報導，馬斯克之所以有收購瑞安航空想法，起因是瑞安航空執行長奧利里（Michael O’Leary）近日公開表示對馬斯克的星鏈（Starlink）機上網路毫無興趣，指安裝機上Wi-Fi會使飛機阻力增加約2%，從而提高油耗；更關鍵的是，他認爲瑞安航空的乘客並不願意爲星鏈 Wi-Fi付費。

對此，馬斯克也做出回應，稱奧利里「信息錯誤」，並暗示如果瑞安航空不引入Wi-Fi可能會流失乘客。而這只是雙方爭論的開始，在過去幾天裡，這場口水戰迅速升級。

奧利里上週在一場Podcast節目中，直接開嗆馬斯克，稱「我完全不會理會馬斯克。他是個白癡。雖然他非常富有，但仍然是個白癡。」，並批評馬斯克對飛行和阻力的了解爲零，直言不會理會馬斯克在他那個叫X的『糞坑』裏發佈的任何內容，更行況他還是那個支持川普當選的人。

隨後，馬斯克在X發文回擊稱，「瑞安航空的CEO是個徹頭徹尾的白癡」，並直接表示應該「把他開除掉」。

瑞安航空隨後在X上嘲諷馬斯克，暗指X平台近期頻繁宕機。對此，馬斯克反擊稱：「我要不要把瑞安航空買下來，找一個真名叫瑞安（Ryan）的人來當執行長？」

馬斯克甚至在X發起投票，詢問網友是否贊成他收購歐洲最大的廉航瑞安航空（Ryanair），恢復瑞安航空作為其合法統治者的統治地位。

截至台北時間20日早上9點22分，已經有超過59.5萬名網友投票，其中77.5%網友表示贊成馬斯克收購瑞安航空。

