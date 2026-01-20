年薪破300萬！Costco薪資水準全曝光 獎金、加薪制度一次看懂

Costco 去年宣布加薪，並排定了2026年和2027年的加薪計劃。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）長期以來以善待員工、薪資優渥而聞名。Costco早在2025年就調高了美國、加拿大地區的員工時薪，並排定了2026年和2027年的加薪計劃，而在美國網路論壇平台Reddit上一條有關於Costco薪資的討論串中，相關消息更是掀起了網友熱議。

美國媒體網站《Upworthy》報導，Costco去年宣布，將連續3年提高門市員工的時薪。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）當時表示，公司將實施一項新的員工協議，把最低時薪提高至 20 美元（約638元新台幣）；同時，美國與加拿大地區 Costco 員工的平均時薪，將提升至每小時 30 美元（約957元新台幣）以上，且相關加薪計畫已排定於 2026 年與 2027 年陸續實施。

Costco 財務長米勒奇普（Gary Millerchip）當時進一步說明，公司從2025年3月起，把大部分員工的時薪立即調高1美元（約31.9元新台幣），並於 2026 年3月、 2027 年 3 月，再各追加一次每小時 1 美元的調升。此外，新進員工第一年即能享有帶薪休假，而服務滿 30 年的資深員工，則可最多享有長達 6 週的休假時間。

在 Reddit 上一則關於 Costco 的討論串中，有網友分享了一張來自線上求職平台 Bandana.com 的圖表，估算 2025 年 Costco 員工的薪資水準。該圖表詳細列出Costco 不同職位的時薪區間，顯示出大多數Costco 員工時薪可達 30 美元以上，管理職的潛在時薪最高可達 47.60 美元（約1519元新台幣），年薪約略超過 9.9萬美元（約315.9萬元新台幣），且搭配明確的加薪、獎金與醫療制度。另有一名 Reddit 網友分享了更新後的管理階層薪資圖表，指出管理人員的年薪上看 11.4萬美元（約363.8萬元新台幣）。

圖表也指出，Costco 員工在週日上班可領取 1.5 倍時薪，此外還有調薪與獎金機會。員工累積工作滿 1040 小時（全職約6個月）即可獲得調薪，起始加薪幅度為每小時 1 美元，最高可增加至 1.90 美元（約60.63元新台幣）。至於獎金制度，則是在服務滿 6 年後開始發放，平均每年可獲得超過 5500 美元（約17.5萬元新台幣）。

