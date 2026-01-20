黃金「這時」破8000美元！投資機構超震撼預測 1次看華爾街目標價

黃金價格屢創新高。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格屢創新高，2025年金價上漲了63%，而自2019年底以來，金價已上漲約184%，對於金價未來走勢，有專家預測，到了2028年，金價有望達到每盎司8000美元。

《路透》報導，週一（19日）黃金和白銀價格創下歷史新高，係因避險情緒高漲。

請繼續往下閱讀...

現貨黃金價格上漲1.7%，報每盎司4672.49美元，此前曾創下每盎司4689.39美元的歷史新高。

2月交割的美國黃金期貨價格上漲1.8%，至每盎司4677.70美元。

美國總統川普威脅幾個歐洲盟友，除非允許美國購買格陵蘭島，否則將對其加徵一系列不斷升級的關稅，這加劇了圍繞丹麥這座廣袤北極島嶼的爭端。XS.com 高級市場分析師Linh Tran 表示：「當制度和政策風險再次出現時，市場往往會迅速做出反應，將資金重新配置到避險資產上，黃金再次成為首選。」

黃金在政治和經濟形勢不明朗以及利率較低時往往表現良好，2025年金價上漲超過64%，今年以來已上漲超過8%。

《TheStreet》報導，投資人持續對今年金價的走勢看好，華爾街各大機構也對黃金持樂觀態度，原因在於鉅額赤字、全球緊張局勢、美元貶值、各國央行的需求等，有些機構與專家認為金價會持續上漲。

報導舉例，Swiss Asia Capital董事總經理Juerg Kiener就預測，2028年金價將達到每盎司8000美元；市場研調公司亞德尼（Yardeni Research）則預測，今年金價將會達到每盎司6000美元。

此外， 傑富瑞（Jefferies）預計今年黃價格將達每盎司6600美元；瑞銀（UBS）預估達到每盎司5400美元；摩根大通（JPMorgan）預期達到每盎司5055美元； 嘉信理財（Charles Schwab）預計則到5055美元。

美國銀行預計今年金價將達5000美元；澳盛銀行（ANZ）則預計達到每盎司5000美元；德意志銀行（Deutsche Bank）預計今年金價達每盎司4950美元；高盛則預期，今年金價有望挑戰每盎司4900美元；摩根士丹利則是預測達到每盎司4800美元。

此外，渣打銀行（英國）則預期達到每盎司4800美元、富國銀行則是預測目標價為每盎司4500美元至4700美元。

《TheStreet》指出，上述機構與投行針對金價今年平均價格為每盎司5180美元，上漲19.3%。

而《路透》報導指出，花旗研究分析師設定，未來3個月黃金價格目標為每盎司5000美元。

不過亞德尼總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）認為，美元的漲勢可能會更多。在去年12月23日的1份報告中，亞德尼給出的原因包括，全球範圍內巨額的政府赤字、持續的國際緊張局勢以及聯準會的通膨政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法