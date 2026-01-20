太子集團名下32輛豪車將拍賣！時間地點曝光了

檢調查扣太子集團的豪車，將進行變價拍賣。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台北地檢署偵辦太子集團案時，查扣相關被告名下34輛豪車，包含勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫、布加迪、保時捷等各式名車，其中32輛將囑託行政執行署進行變價拍賣，最終敲定於2月25日在臺灣警察專科學校舉辦這場法拍會，成為近年最受矚目的拍賣之一。

據了解，在即將拍賣的32輛豪車中，不乏極為罕見的夢幻級超跑，包括市值高達1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」、全球限量499輛的法拉利LaFerrari、限量375輛的麥拉倫P1，以及全球僅有20輛、全台僅2輛的麥拉倫Senna LM，還有全球限量499輛的法拉利Monza SP2。

由於此次拍賣的豪車數量龐大，且價值不菲，北檢決定借用警專學校中興樓後方的集合場進行展示，並舉辦法拍活動，一些特殊車款則會放在平面車庫陳列。

原本預定該場法拍，會在1月26日進行，但由於鑑價作業程序，最終決定在農曆年後才會進行，並選定2月25日，警專屆時為開學首週，尚未正式上課，也會妥善安排流程動線，確保不會影響學生權益。

北檢回應指出，相關拍賣程序仍在進行中，待細節確認後，將適時對外說明。

