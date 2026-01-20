一穿就回不去！UNIQLO「輕暖神物」大受好評 外套亮點一次看

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，最近UNIQLO的聯名商品「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」（パフテックユーティリティジャケット），因為輕盈、保暖且實用性高，而獲得好評，有網友大讚，雖然這件外套輕薄，但卻非常保暖，時尚又好搭。

日媒報導，PUFFTECH 輕暖科技工裝外套售價為5990日圓（約1220元新台幣），是一款來自 UNIQLO 與 JW ANDERSON 聯名系列的男款中長版鋪棉外套，本體採用創新的日本纖維技術開發，3D中空結構，纖維直徑小於髮絲的5分之1，​可鎖住空氣包覆暖意，​因此展現出卓越的隔熱與保暖效果，在避免羽絨外套特有蓬鬆感的同時，仍能提供確實溫暖。

外層採用具有表面質感的棉質尼龍素材，並施以防潑水加工，可防小雨。領口與袖口內側使用燈芯絨材質，內裡則搭配格紋設計，版型上，胸圍與肩部保有適度空間，呈現箱型寬鬆剪裁，加上收納性出色的多功能口袋設計，使其不論是正式穿搭或休閒造型都相當好搭。

在UNIQLO官方網站上，可看到各種使用者回饋，有網友指出，該款外套口袋共有 5 個（外側 4 個、內側 1 個），既能放手機、手套，也可以把手插進口袋裡保暖，整體來說非常滿意！也有網友稱：「顏色好看，價格也很親民」、「低調卻很帥」、「在最近的 UNIQLO 外套中，這件應該是最優秀的一款」等。

UNIQLO的聯名商品「PUFFTECH 輕暖科技工裝外套」。（圖擷取自官網）

