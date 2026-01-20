避免掉火坑！專家：面試中出現3大危險訊號 趕快離開吧

避免掉坑！專家表示，面試中出現3大危險訊號，建議趕快離開。（示意圖，本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕求職者往往擔心在招募過程中如何給人留下好印象，但他們也應該同樣關注公司是如何展現自己的，專家表示，為避免掉火坑，在面試時，若出現3大危險訊號，還是趕快離開。

CNBC報導，職業教練兼Resume.ai常駐職業專家奧古斯丁（Amanda Augustine）表示，如果在求職面試中感覺有什麼不對勁，不要忽視你的直覺。

奧古斯丁說，無論一份工作在表面上看起來多麼誘人，如果面試和審核過程的體驗不好，那麼一旦你真正入職，很可能也不會是一次美好的體驗。

若不想踩雷，奧古斯丁提醒求職者在面試中應該注意的招募人員的3大危險信號。

1、招募團隊並不清楚這個職位具體需要承擔哪些職責

奧古斯丁說，如果在面試過程中，你遇到的每個人“對你在這個職位上應該做什麼似乎都有不同的想法”，這是1個很大的危險信號。

果招募團隊不清楚你的具體工作職責、你將與哪些團隊成員合作或你在公司中的角色，那麼你作為員工很可能會面臨不切實際或不明確的期望。

她表示，這可能表明“組織內部在他們想要什麼方面存在衝突”，而且“如果你接受這份工作，你就會陷入這種衝突之中”。

2、公司迴避回答難題

奧古斯丁說，求職面試是一個雙向的過程，求職者在評估自己是否想在公司工作，雇主也在評估是否要雇用他們。

如果存在任何疑慮，求職者可以（也應該）提出一些深入的問題，例如“過去一年似乎進行了大規模裁員。團隊是如何從中恢復過來的？這又如何改變了你們的目標？”

奧古斯丁說，要注意面試官的回答方式。

「如果他們迴避這個問題，拒絕回答，或者不想深入探討，要麼是因為他們不知道答案，要麼是因為他們覺得答案會嚇跑你，」她說。 “我會對此保持警惕。”

她還說，如果面試官不願意讓你與現有團隊成員交談，這可能也是一個危險信號：他們可能試圖掩蓋有毒的工作環境。

3、工作氛圍似乎很緊張

奧古斯丁說，如果你要親自到公司進行面試，那麼「觀察周圍環境」至關重要。

「時刻留意周圍發生的事情，」她說。

她建議留意一些細節，例如“他們讓你在哪裡等候？周圍的氣氛如何？人們看起來壓力很大嗎？很安靜嗎？氣氛愉快嗎？”

她表示，即使是像員工辦公桌上擺放的東西這樣簡單的事情，也能讓你深入了解公司文化：“他們是否擺放植物、家人照片之類的東西，還是非常冷清？”

另一個需要注意的線索是其他員工是否樂於合作還是獨來獨往。

奧古斯丁表示，這些因素不一定表示工作場所氛圍惡劣，但它們可以幫助求職者判斷公司文化是否適合自己。如果不合適，「那就趕緊離開，」她說。

最後奧古斯丁也提醒求職者，如果你決定不再對該職位感興趣，最好及時告知公司，無論面試結果如何，「你始終要保持你的尊嚴、榮譽和專業」。

