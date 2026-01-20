快學起來！5個有錢人理財秘訣1次看。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕就算你沒有數百萬美元的財富，也不代表你不能藉鏡超級富豪們的理財秘訣，專家表示，有錢人常用的銀行開戶獎勵、信用卡回饋、利用退休帳戶實現稅務優化等5個理財，其實也適合收入平平的你，只要快點照做，你也能慢慢增加財富。

《gobankingrates》報導，有錢人的理財，其實有很看起來微不足道，且每個人都適用的，以下是5個有錢人常用的理財術。

請繼續往下閱讀...

1、銀行開戶獎金

金融專家兼 FinlyWealth 聯合創始人薩拉希（Abid Salahi）表示，銀行開戶獎勵的獲取方式與富裕人士最大化閒置資金的方式如出一轍。在提供新帳戶開戶獎勵的銀行之間轉移5000美元（約新台幣15.8萬），每年可以賺取1000到2000美元（約新台幣3.16萬至6.32萬），像摩根大通和花旗銀行這樣的大型銀行通常會為新開戶提供200到500美元（約新台幣6320元至1.58萬）的獎勵，而且持有期很短。

2、信用卡獎勵疊加

薩拉希表示，信用卡獎勵疊加策略模仿了富裕家庭最大化積分的做法。

薩拉希指出，「將1張2%現金回饋的信用卡用於日常消費，再搭配一些特定類別的5%回饋信用卡，每年消費3萬美元（約新台幣94.8萬）就能獲得1200美元（約新台幣3.79萬）甚至更多的回饋。如果能把握好開卡獎勵的領取時機，每年還能額外獲得1000到1500美元（約新台幣3.16萬至4.74萬）。」

3、稅損收割

註冊會計師兼NR稅務諮詢公司創始人Nischay Rawal表示，優化財務策略值得注意的技巧就是稅損收割。

他表示，這指的是虧本出售表現不佳的投資，以抵銷資本利得稅。

薩拉希也認為，稅損收割並非富人的專屬，當指數基金下跌時，買賣類似的基金（例如從標普500指數基金換成全市場指數基金）可以鎖定稅收損失，同時保持市場部位，這種策略每年可以抵消3000美元（約新台幣9.48萬）的普通收入損失。

4、利用退休帳戶實現稅務優化

利用退休帳戶來提高稅收效率，薩拉希表示，高收入者通常會最大限度地向 401（k） 計劃和 IRA 帳戶繳款，利用雇主的任何匹配資金來積累財富，同時減少應稅收入。

他建議客戶，無論財富水平如何，都應該充分利用退休帳戶。 「因為這不僅能保障他們的未來，還能帶來即時的稅收優惠」。

5、零基預算

薩拉希補充說，零基預算有助於像富裕家庭一樣最大限度地節省開支。 「給每一分錢都安排用途，並每月審查訂閱項目，通常每月可以節省200到400美元（約新台幣6320元至1.26萬元）。」他說。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法