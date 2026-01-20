值得入手！好市多7款爆夯全新冷凍好物清單1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的冷凍區簡直是個寶庫，裡面藏著不少驚喜，從早餐、午餐、晚餐主菜到各種風味的美味甜點，你永遠不知道會在這裡發現什麼，而湯包、奶油核桃蛋糕、韓式糖漿餡年糕等7款新品，因美味而迅迅在網上走紅，被網友點名為值得入手的冷凍新品。

《Eat This, Not That!》報導，好市多新推出的許多新品，正在網上迅速走網，而以下7種爆夯全新冷凍食品，是值得入手好物。

1、La Boulangerie 冷凍火雞香蒜醬瑞士起司口袋餅

Costco So Obsessed 分享指出，「火雞香蒜醬瑞士起司口袋餅，看起來真不錯」，另顧客補充「太好吃了！！比原味火腿起司口袋餅好吃多了」、「好吃！我兩種都喜歡，很高興 Costco有賣這款，因為我之前只在 Target 見過」。

2、首爾到餐桌：韓式糖漿餡年糕

Seoul to Table的韓國糖漿餡年糕是最新上架的商品之一，「這些裡面裹著香甜芝麻糖漿的韓式年糕聽起來就很好吃，非常適合農曆新年」Costco So Obsessed分享道。 另1顧客分享稱「天哪，我們太愛這個了！」

3、米拉湯包

Costco Buys 分享了關於 Mila湯包的資訊。 @eat.mila湯包在全美 Costco 均有售！如果你喜歡餐廳品質的湯包，這些湯包絕對能讓你在家也能享受到大廚精心烹製的美味！它們是新鮮冷凍的（非預煮），所以你只需要花12 分鐘蒸一下即可享用。

4、韓國街頭小吃 奶油核桃蛋糕

韓國街頭小吃核桃奶黃糕是另1個亞洲新晉必買美食。 「這款核桃奶黃糕比你想像的還要美味得多！它有著鬆軟的蛋糕外皮，內餡是香濃的奶黃和核桃碎，是你想換換口味時的完美甜點」Costco Buys 分享道。 「太棒了！」1位顧客寫道。

5、城市工廠迷你雞肉水牛捲

Costco Buys 分享了Urban Factory 迷你雞肉布法羅卷的評價：「想吃點酥脆可口的零食又不想費腦筋的時候，這款冷凍食品絕對是你的不二之選，布法羅風味雞肉搭配芹菜、洋蔥和胡蘿蔔，全部包裹在金黃酥脆的小麵包裡，用空氣炸鍋或烤箱都能知道什麼是完美烹飪。

6、蔬菜做成的美味早餐烤馬鈴薯

Costco Guide 分享了 Veggies Made Great 的招牌早餐烤馬鈴薯。 「如果你喜歡星巴克的烤馬鈴薯，那麼在 Costco 就能以更低的價格買到這款！」他們寫道。 「早上想吃點快手菜的時候，這絕對是最佳選擇！」1位粉絲評論道。

7、賓格雷·薩曼科華夫筒冰淇淋三明治

Costco Buys 分享了Binggrae Samanco 華夫筒冰淇淋三明治的測評，他們寫道：“在冰箱裡看到它們的時候，我簡直驚呆了！” “這些魚形甜點有著柔軟的華夫筒外皮，麵包裹著香濃的冰淇淋，這款 12 個裝的混合口味盒包含了巧克力、草莓和經典的紅豆，總有一款適合你口味，它們既有趣又充滿懷舊氣息，而且說實話，絕對是冰箱裡必備的甜點或零食。

