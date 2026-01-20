川普對歐洲8國祭關稅大刀！CNBC：汽車等3大產業淪海嘯第1排

川普對歐洲8國祭關稅大刀！CNBC報導，汽車等3大產業淪海嘯第1排。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普威脅從2月起對8個歐洲國家徵收10%的關稅，加強推動格陵蘭島成為美國的一部分，CNBC報導指出，汽車、奢侈品與製藥3大產業，將面臨最大風險。

報導指出，川普對歐洲加徵關稅，引起了該地區各行業和企業的警惕，而CNBC分析認為汽車、奢侈品、製藥3大產業，預計最容易受到川普關稅威脅影響。

汽車

去年，歐洲汽車巨頭們受到了川普反覆無常的貿易政策的沉重打擊，如今他們被認為再次面臨巨大的風險。

汽車產業被普遍認為極易受到稅收的影響，特別是考慮到供應鏈的高度全球化以及對北美製造業務的嚴重依賴。

德國福斯汽車，BMW以及賓士週一上午，所有股票下跌超過2.5%，其中米蘭上市的Stellantis股價下跌幅度最大。上次觀測到的降幅約為 2.1%。

傑富瑞首席歐洲經濟學家莫希特·庫馬爾表示，川普的關稅政策顯然對德國的經濟前景產生了負面影響，而德國歷來被視為歐洲的成長引擎。

「如果我們真的要徵收關稅，當然，我們還要看看地緣政治局勢如何發展，那麼……化工、工業、汽車行業將受到最大的影響，而這些行業直接關係到德國的經濟增長，」庫馬爾週一在接受CNBC「歐洲早間版」節目採訪時表示。

根據歐盟統計局（Eurostat）的數據，在受川普對格陵蘭島徵收關稅威脅的8個歐洲國家中，德國對美國的貿易順差最大，其次是法國和英國。

奢侈品

鑑於奢侈品股強大的定價能力以及將額外成本轉嫁給消費者的能力，去年第1季度，奢侈品股被認為在很大程度上免受美歐貿易緊張局勢的影響。

然而，當時的分析師警告說，關稅可能導致更廣泛的經濟衰退，甚至對最富有的購物者也會產生溢出效應。

與另外7個歐洲國家一樣，川普提議對法國加徵關稅，而法國正是路威酩軒集團（LVMH）等產業領導者的總部所在地。以及開雲集團。

週一上午，LVMH和開雲集團的股價分別下跌約3.5%和2.6%。包括瑞士歷峰集團在內的奢侈品集團股價也出現下跌。義大利的布魯內羅·庫奇內利（Brunello Cucinelli）以及英國的博柏利 （Burberry） ，交易價格也走低。

製藥

鑑於藥品和醫藥產品是歐盟對美國最大的出口產品，擬議的美國關稅可能會對歐洲製藥業造成重大影響。

根據歐盟統計局的數據，去年前3個季度歐盟對美國的藥品出口額為 844億歐元（約新台幣3.1兆），高於同期機械及機械零件683億歐元（約新台幣2.5兆）和有機化學品663億歐元（約新台幣2.43兆）。

週一上午，受川普最新關稅威脅的影響，該行業一些最大的歐洲公司股價小幅下跌。

丹麥的諾和諾德股價下跌2.1%，瑞士的羅氏公司股價下跌2.1%。下跌0.3%，法國賽諾菲早盤交易下跌0.9%。總部位於瑞士的諾華公司股價下跌。同時，股價上漲了0.3%。

