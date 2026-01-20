被打入冷宮！中共黨媒重提「地攤經濟」 認能助內需起死回生

中共黨媒日前發文再度提及被打入冷宮的「地攤經濟」，稱將有助於拓展內需成長。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於消費支出不如預期，房地產市場持續探底，中國去年第四季經濟成長率放緩至近3年來最低。在中國經濟遲遲沒有起色的情況下，中共黨刊《半月談》日前發文再度提及被打入冷宮的「地攤經濟」，稱將有助於拓展內需成長。

中國國家統計局表示，去年第四季GDP（國內生產總值）成長率4.5%，低於上一季的4.8%，創2023年第一季以來最低，主要因為國內需求疲弱，房地產市場持續低迷。去年全年成長率則有達到中國政府設定的約5%目標。

去年12月中國零售銷售年增0.9%，不及市場預估的1.2%，也低於11月的1.3%，創2022年12月以來最低。去年包括房地產在內的固定資產投資萎縮3.8%，較市場預估的萎縮3%惡化，房地產開發投資則下跌17.2%，較2024年的跌幅10.6%擴大。

眼見中國經濟遲遲未有起色，中共黨刊《半月談》近日刊出名為「2025，人間煙火流量燃旺人氣經濟」的文章指出，在擴展內需增長的新空間下，「地攤經濟迎來了新的發展機遇」，似乎將地攤經濟視作低迷經濟的活路。

文章提到：「無論繁榮大都市還是溫暖小縣城，攤位不僅極大豐富了供給，而且門檻低、靈活性強，可以全職創業，也可以利用業餘時間創收，在直播、短影音等新媒體加持下，地攤經濟邁上新台階。」內文還描述了一些網紅攤位的經營情況。

文中提到，2025年底召開的中共中央經濟工作會議提出，堅持內需主導，建設強大國內市場，拓展內需增長新空間。作為內需市場的重要補充，地攤經濟迎來了新的發展機遇，在新媒體賦能下，網紅攤位可能給城市經濟帶來意想不到的收穫。

中國已故前總理李克強是在2020年在山東煙台視察時，稱讚「地攤經濟是人間煙火，是中國的生機。」當時許多地方政府響應李克強的言論，鼓勵民眾擺攤，但之後中國官媒陸續發文，呼籲降溫地攤經濟，地攤經濟形同被官方打入冷宮。

當時有分析認為，這是中國國家主席習近平與李克強對中國經濟路線出現分歧，也有人認為是習李之間的權力鬥爭。

