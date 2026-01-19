世界第二大蝦出口國被美「稅」醒了 不再當軟肋、決心走向多元外銷

美國的關稅衝擊，嚴重動搖全球蝦類出口國市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕印度的蝦類產業是該國最俱全球競爭力的出口產業之一，如今正處於關鍵的十字路口。多年來，美國一直是印度蝦類產業最大、利潤最高的出口目的地，尤其是商品編碼為《030617》的冷凍蝦，然而，這種依賴在2025年8月卻變成了軟肋。印度是全球第二大的蝦類出口大國，僅次於厄瓜多。

印度媒體The Statesman報導， 去年美國大幅提高了對印度蝦類的關稅，引發了嚴重的貿易扭曲，波及整個印度沿海經濟。累計關稅飆升至前所未有的58.26%，包括5.77%的反補貼稅、2.49%的反傾銷稅、25%的對等關稅，以及與印度從俄羅斯購買能源相關的額外25%的懲罰性關稅。

由於美國在2024年佔印度蝦類出口總量的37%以上，衝擊尤為嚴重：出口商一夕之間喪失競爭力，農場收購價暴跌8%至20%。作為蝦類生產和出口中心的安得拉邦受到的影響最為嚴重，緊隨其後的是另一個重要的生產中心西孟加拉邦。該邦每年生產近7萬噸蝦，其中85%用於出口，冷凍蝦出口年收入約800億盧比，近80%的收入來自美國。

這些關稅衝擊嚴重動搖這些蝦類市場。這次事件揭露印度蝦類出口產品過度集中的危險性，以及一個主導夥伴的單一政策干預如何動搖一個原本高速成長的產業。

印度政府意識到危機的嚴重性，迅速採取行動恢復市場穩定，並為生產商創造更公平的競爭環境。出口促進計畫將認證和合規性置於印度長期蝦類策略的核心。政府正在擴大信貸支持，幫助養殖戶和加工商升級設施。

印度正積極準備擴大其海鮮出口，特別是蝦類產品，出口目標市場包括俄羅斯、歐盟和澳洲，這將為遭受美國高關稅重創的國內漁業提供急需的援助。將加工廠升級到全球標準，可確保產品的一致性、食品安全，並簡化在歐洲的清關流程。

中國目前是印度的第二大市場，對冷凍蝦的需求持續強勁，並在美國市場波動的情況下發揮了穩定作用。日本和韓國是優質且穩定的市場，但對品質標準的嚴格要求較高，且面臨來自越南的競爭。

歐盟和英國為印度帶來了新的機遇，尤其是在印度推動貿易談判可望減少關稅劣勢的情況下。俄羅斯的關稅約為3%，且印度在俄羅斯的市佔率一直很高，因此極具吸引力。越南是重要的轉口貿易中心，印度對越南的出口量翻了一番，用於加工和再銷售。

其他市場方面，青睞高附加價值產品，例如裹麵包屑的即食蝦、調味蝦和真空凍乾蝦，為印度提供了一個產品組合多元化的機會，使其不再主要依賴散裝冷凍蝦。

美國市場的動盪提醒印度，蝦類產業的成功不能只依賴單一支柱。憑藉戰略性的政策支持、多元化的市場和不斷提升的能力，該行業不僅能夠復甦，而且在未來幾年將變得更加強大、更具競爭力，並更好地融入全球市場。

