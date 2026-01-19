不只台積電！鳳凰城滿滿台灣味 外媒嗨喊鼎泰豐也來了

外媒披露，鼎泰豐即將在斯科茨代爾展店，預計4月開幕。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設廠後，當地漸漸地發展出以台積電員工為大宗的聚落社區，充滿台灣味。現在另一個台灣之光-鼎泰豐也要在鳳凰城展店，根據當地媒體披露，新店將設在斯科茨代爾（Scottsdale）時尚廣場，將招牌小籠包帶到鳳凰城地區，開幕時間則是2026年4月。

《ABC15 Arizona》報導，與鼎泰豐關係密切的房地產公司Macerich，先前宣布與鼎泰豐就斯科茨代爾時尚廣場的店面簽訂租賃協議 ，並提及將於2025年開幕。鼎泰豐方面隨後澄清，開幕日期定於2026年。

請繼續往下閱讀...

該公司的一位代表透露，位於斯科茨代爾時尚廣場的分店，佔地 1萬平方英尺（約281坪），預計將於 2026 年 4 月開業。

報導說，這是鼎泰豐家在亞利桑那州首家分店，預計提供約 340 個座位。根據發給 ABC15 的新聞稿，斯科茨代爾分店將擁有宏偉的弧形外牆和閃亮的紅色招牌，以及該公司標誌性的廚房，讓顧客可以近距離觀看小籠包製作過程。

鼎泰豐代表透過電子郵件表示，「鼎泰豐一直致力於打造根植於傳統與待客之道的難忘體驗。在斯科茨代爾分店，我們力求透過精心設計，在菜餚、服務和氛圍方面都做到始終如一的卓越品質，從而提升顧客的用餐體驗。」並強調「我們招牌的小籠包開放式廚房將帶領顧客開啟一段從廚房到餐桌的文化之旅，展現我們精湛的小籠包製作工藝。」

報導還提及，鼎泰豐也要進駐亞利桑那錢德勒（Chandler），錢德勒時尚中心在其線上目錄中發布消息稱，鼎泰豐即將入駐其購物中心一樓，毗鄰Harkins 劇院，錢德勒分店預計2027年開幕。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法