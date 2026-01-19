每位Costco購物者都該知道！5條電子產品購物規則很重要

Costco以完善的保固和退貨政策聞名，就電子產品而言，這些優惠政策也附帶一些容易被忽略的條款。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以其完善的保固和退貨政策而聞名。然而，就電子產品而言，這些優惠政策也附帶一些容易被忽略的條款。了解退貨流程如何因時間、商品狀況等因素而異非常重要。

此外，Costco的電子產品的退貨規則通常與其他倉儲商品有所不同，這可能會讓一些人措手不及，尤其是在網上訂購電子產品時。了解Costco的電子產品規則，就能避免在解決問題時遇到意外情況，例如商品到貨時已損壞、無法正常工作，或者您只是覺得它不合適。這樣，任何問題都能輕鬆解決，而不是令人頭痛。以下是5項需注意的事項。

1. Costco電子產品享有90天退貨期間

Costco對這些產品的退貨期限為90天。與大多數享有滿意保證的商品不同，電子產品屬於退貨期限較短的類別。電視、筆記型電腦、平板電腦和大型家用電器等產品均受此政策約束，90天的退貨期限從顧客收到商品之日起計算。

雖然90天的退貨期限看似限制較多，尤其考慮到Costco在其他商品退貨方面相當寬鬆，但實際上它比其他零售商的退貨期限更長。

美國其他一些商店，例如亞馬遜，其電子產品的退貨期限通常要短得多，大多數商品的退貨期限僅為30天，有時甚至更短，具體取決於商品類別。Costco的退貨政策為用戶提供了充足的時間來測試他們的產品。

2.Costco將電子產品的保固期延長至兩年

如果90天的退貨期限不夠，Costco銷售的部分電子產品還提供兩年延長保固。不過，這項規定並非適用於所有產品，僅適用於電視、投影機和電腦，不包括智慧型手機或觸控螢幕平板電腦等其他裝置。部分大型家電也包含在保固範圍內。

好處在於，這項延長保固服務比大多數製造商預設提供的保固期更長，而且由於包含在Costco會員計劃中，買家無需支付任何額外費用。

產品本身保固期結束後，零售商將承擔延長保固期的責任，根據具體情況，買家可以選擇維修、更換，甚至獲得原購買款項的退款。不過，了解保固範圍以外的內容也很重要。常見的除外項目包括物理損壞、液體損壞、軟體更換和資料遺失，這意味著使用者應該採取預防措施，尤其是在使用電腦時。

3. 會員經常可以在Costco購買電子產品時享受折扣

Costco常在全年不同的促銷活動中提供折扣商品。您無需等到像「黑色星期五」這樣的大型促銷活動才能獲得更大的折扣，因為Costco會持續為會員提供更優惠的價格，這意味著您很容易就能找到正在促銷的商品。

對於科技愛好者來說，Costco會員卡的價值就在於此，因為Costco的產品經常打折，這樣就能更輕鬆地在這些優惠活動中省錢，而無需一次性購買所有商品。透過Costco，可以找到比其他零售商更低價格的電視、電腦硬體、耳機，甚至是其他大型家電等產品。

4. 部分電子產品可享30天價格匹配優惠

雖然價格匹配政策並非電子產品獨有，但消費者務必了解這項政策。剛買完一台新電視，幾天後就發現同一款電視降價了，實在令人沮喪。這種情況隨時可能發生，尤其是在年底，因為黑色星期五和聖誕節促銷活動頻繁，優惠活動也更加頻繁。

Costco表示：「對於非經銷商會員，購買商品後30天內若降價，即可享受價格匹配服務。」這樣一來，就無需擔心「買錯時機」而發現本可以在促銷時省錢。要享受這項價格匹配政策，Costco顧客在申請前需要了解一些規則。首先，實體店商品與線上商品有所不同，這意味著Costco不提供跨門市的價格匹配。

其次，價格匹配僅適用於Costco門市的銷售，也就是說，如果其他零售商（例如亞馬遜）的電子產品價格更低，Costco也不會提供折扣。

5. Costco為其電子產品提供技術支持

儘管製造商會為其產品提供技術支持，但Costco也提供類似的服務，尤其對於電子產品而言。對於那些不精通技術的會員，或即使只是遇到問題，獲得額外的幫助也至關重要。

因此，除了品牌方的客戶服務之外，Costco還提供第二種選擇，這有助於解決設定問題和其他故障排除難題。這種服務在處理一些起初可能讓人感到不知所措的產品時尤其重要，例如安裝印表機、智慧家庭設備，或設定電視或筆記型電腦。

