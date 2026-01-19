子公司遭駭客攻擊 LED廠億光全面啟動防禦機制

億光說明，億力光電發現部分資訊系統遭網路攻擊後，已針對所有資訊系統及檔案進行全面且徹底的掃描檢測。（億光提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠億光（2393）今天表示，子公司億力光電部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下相關部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並同步與外部資安公司技術專家協同處理，後續將修復安全漏洞，並提升網路與資訊基礎架構的安全管控。

億光說明，億力光電發現部分資訊系統遭網路攻擊後，已針對所有資訊系統及檔案進行全面且徹底的掃描檢測，以高標準確保資訊安全。待確認資訊環境安全無虞後，即可依日常備份資料復原運作，以降低對日常營運的干擾。目前初步評估對公司運作無重大影響，未來將致力於確保資訊安全並強化防護能力。

公開資料顯示，億力光電創立於西元1998年，於扭轉向列型液晶（TN）、超扭轉向列型液晶（STN）深耕20多年，擁有深厚產業實力，整合專業研發、銷售及市場團隊，以客戶需求為導向，就其各種不同的應用提供完整全方位的解決方案。

億光指出，億力光電深耕台灣、布局全球，全球營運總部位於我國新北市，生產基地旗下分別有中國昆山勁佳公司，主要生產製造液晶顯示幕（LCD）、液晶顯示模組（LCM）及觸控面板（Touch Panel） ；台中加工出口區則有分公司，主要生產製造光罩（Mask），以及提供LED晶粒點測、分類、目檢等服務。

億力光電在產品品質的管理上，已陸續取得ISO9001、ISO14001、ROHS、TS16949等認證；在研發技術方面，以不斷創新累積核心能力、持續發展具競爭核心產品的策略，確保公司在業界的前段班水準。未來目標持續改善製程，注重產能的靈活性與生產力，以及嚴謹管控存貨，提升生產效率。

