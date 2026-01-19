台美關稅拍板 電電公會：全力配合政策強化供應鏈韌性與赴美布局

電電公會理事長劉揚偉。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅拍板，台灣區電機電子工業同業公會（電電公會，TEEMA）今表示，將全力配合產業政策方向，推動供應鏈韌性強化與赴美等區域投資生產的布局工作。

電電公會今發布聲明表示，電電公會對於行政院談判團隊及政府相關部門於關稅談判期間的努力及辛勞與最後談判結果，表達正面肯定。電電公會將全力配合政府後續整體執行規劃與產業政策方向，推動產業強化供應鏈韌性與美國等區域投資生產布局工作。

台美對等關稅談判達成共識，協議包括台灣對等關稅調降至15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。另擴大供應鏈投資合作與深化台美AI戰略夥伴關係方面，「台灣模式」承諾企業自主投資美國2500億美元，並提供最高2500億美元的信保支持，協助科技廠擴大在美產能。

電電公會近期指出，面對全球供應鏈重組，各國均強調在地製造能力與維護供應鏈安全，促使我國企業加速尋找海外設廠與轉運據點，以維持出口彈性與競爭優勢，電電公會在海外市場拓展策略上，首波將在墨西哥、波蘭、印度與美國等地建立供應鏈整合平台。

