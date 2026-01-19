美光收購力積電銅鑼廠 研調估2027年全球DRAM供給才將有上修空間

美光收購力積電銅鑼廠，研調估計，2027年全球DRAM供給才將有上修空間。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際記憶體大廠美光（Micron）宣布以18億美元現金，收購力積電（6770）銅鑼廠房及無塵室，不含生產相關機器設備，交易案預計在今年第二季完成，美光將分階段導入設備，逐步提升DRAM產能，預估在2027年下半年起可望顯著貢獻營收；研調機構集邦科技（TrendForce）解析，此合作案將有利美光增添先進製程DRAM產能，力積電經由技術授權將可生產成熟製程的DDR4產品，整體而言，預估2027年全球DRAM產業供給將有上修空間。

TrendForce表示，2025年下半年開始，ASIC、AI推論分別帶動HBM3e、DDR5需求激增，並推升整體DRAM利潤率，促使美光加速擴充產能。預期美光在完成交易後，將在2026至2027年分批移入DRAM先進製程的前段設備，並於2027年投入量產。預估銅鑼廠貢獻美光2027年下半年的產能，將相當於美光2026年第四季全球產能的10%以上。

請繼續往下閱讀...

TrendForce統計，美光目前在全球排名第三大，2025年第三季營收市占率約25.7%，排名第三。2024年起，美光除了持續執行美國、新加坡後段產能建設，已積極向外收購廠房，以縮短產能建置時程，例如在台灣已收購友達（2409）台南廠2座、友達晶材台中廠房、光燿科技台中廠房，作為晶圓測試、金屬化、HBM TSV等各項用途，美光也規劃將部分新加坡NAND Flash無塵室改用於DRAM金屬化設施。

力積電銅鑼廠DRAM產能主要採用25、38奈米製程，DDR4產線暫時止步於容量較小的產品，TrendForce認為，力積電與美光簽署合作意向書後，預計在未來一年內將獲得美光授權1Y奈米製程，後續也有機會再取得1Z奈米製程授權，可支持提升DDR4產品容量。此舉將有利力積電保持在消費型DRAM市場的製程競爭力，同時擴大位元產出，又不與美光的先進產品線互相競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法