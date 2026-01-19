三圓建設稱遭安泰銀行強制執行 安泰銀：僅假扣押

三圓建設發布重訊指出，關係人山圓建設因未清償去年12月26日應付的5126萬元，遭安泰銀行強制執行安泰銀行。安泰銀強調，僅執行假扣押。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕三圓建設（4416） 發布重訊指出，關係人山圓建設因未清償去（114）年12月26日應付的5126萬元，遭安泰銀行（2849）強制執行，目前山圓建設正與銀行協商中，但安泰銀表示，僅執行假扣押，並未強制執行，不理解三圓建設為何如此公告。

根據三圓建設今日發布的重訊，三圓建設的關係企業「山圓建設」向安泰銀行辦理抵押借款，授信總金額為14億餘元，該授信案今（115）年1月5日到期，由於一筆應在去（114）年12月26日支付的款項5126萬元未如期支付，因此遭安泰銀要求償還授信總額14億126萬800元，進而抵押品遭安泰銀行強制執行，目前山圓建設與銀行協商中。

對此，安泰銀今日澄清表示，該行的法律行動並未到強制執行階段，僅有申請假扣押，但對借款細節，及還款狀況表示屬於客戶資訊無法揭露。

據了解，借款人山圓建設是以忠孝復興站旁的「台北之星」建物做抵押品，向銀行借款14億餘元，但原定去年底要繳納的5126萬元未還款，且明顯無還款誠意，所以銀行才會採取法律行動以確保債權。

