三星又被外媒酸了 晶圓產能利用率增至60％ 不是來自2奈米客戶

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子的晶圓代工產能利用率正逐步恢復，預計隨著尖端製程和核心製程晶圓投入量的增加，與去年相比，虧損將有所減少。韓媒指出，據業內人士19日透露，三星電子今年上半年晶圓廠產能利用率預計平均約為60%，較去年下半年的50%提高了約10個百分點。

去年下半年，三星晶圓代工產能利用率達50%，之後一直在穩步提升。隨著該公司2奈米GAA製程良率也提升至50%，其業績表現亮眼似乎是時間問題。三星的目標是到2027年實現晶圓代工業務的獲利，預計今年其營業利潤將達到690億美元。

然而，外媒wccftech指出，三星這種健康的進展並非源於2奈米GAA客戶的增加，儘管三星在這方面似乎做得不錯，因為它與特斯拉達成了一項價值165億美元的協議 ，大規模生產AI6，並為中國加密貨幣設備製造商大規模生產晶片。相反地，產能利用率的提升是由於4奈米和8奈米訂單的增加。三星4奈米製程的良率目前已穩定在60%至70%之間。

由於三星3奈米GAA製程良率低，無法贏得顧客的信任，顧客紛紛轉向更可靠的替代方案台積電下單。幸運的是，根據韓媒ZDNet報導，在三星非記憶體部門虧損約13.6億美元之後，該公司正逐步扭轉局面。

上述13.6億美元的虧損在2025年第3季和第4季也減少至6.8億美元，顯示三星正逐步走向平衡。至於其記憶體業務，由於持續的供應短缺，三星發展迅猛，但其DRAM產量僅增長了5%，達到800萬片晶圓，遠低於今年的預期需求，因為該公司在需求最終穩定之前保持謹慎。

一位半導體行業內部人士表示：「三星電子正在增加對代工廠的晶圓投入，因此今年的市場環境肯定會比去年好。」他還補充道：「由於其主要競爭對手台積電在尖端製程方面面臨供應短缺，這對三星電子的代工廠來說是一個發展良機。」

