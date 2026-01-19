34歲女子「棄年薪1200萬工作」辭職轉行 不後悔原因曝

Shiyao Tang過去在外送平台公司擔任策略與營運經理，年薪高達39萬美元（約新台幣1229萬元）。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在科技業高薪與穩定職涯的光環下，越來越多年輕專業人士開始重新思考「成功」的定義，美國一名34歲的女子便是其中之一。她曾任職於美國外送平台公司DoorDash，年薪高達39萬美元（約新台幣1229萬元），職涯正處於明顯上升期，卻在2025年選擇辭職，創立自己的絲綢女裝品牌，踏上充滿不確定性的創業之路。她卻用行動挑戰世俗對成功的定義，也為自己的人生押下一場高風險賭注。

《商業內幕》報導，34歲的Shiyao Tang過去在DoorDash擔任策略與營運經理，工作內容具高度挑戰性，也讓她累積了跨部門協作與管理經驗。她表示，這份工作提供了良好的學習環境與發展空間，也讓她結識了許多優秀的同事。然而，隨著時間推移，她逐漸意識到，自己的內心並未完全投入其中。

Shiyao Tang 16歲時從中國移居美國，後來也曾赴巴黎交換學習。長期生活於不同文化之間，使她對跨文化合作與創意產業產生濃厚興趣。她希望自己的職涯，不只是追求薪資與頭銜，也能反映自身的背景與價值觀。

在正式辭職前，她花了約5個月時間進行自我探索。她透過書寫、與潛在客戶交流、參加創業者聚會，逐步釐清自己真正想投入的方向。最終，她決定創立Soir Si，一個主打簡約、雕塑感絲綢單品的女裝品牌，定位為「讓奢華變得更可及」。

然而，轉換跑道並非一帆風順。Shiyao Tang指出，自己在製造與生產領域幾乎是從零開始，初次拜訪紐約製造商時，因缺乏專業術語與經驗而感到挫折。但隨著時間推進，她成功與義大利的品牌設計師、葡萄牙的製造商建立合作關係，這些突破也逐漸增強了她對自身能力的信心。

她認為，雖然外界可能將此視為高風險選擇，但對她而言，這是一條與自我價值更為一致的道路。Shiyao Tang表示「我現在每天醒來，都對生活感到期待」，「即使害怕，但我知道自己正在打造一個真正屬於我的事業。」

