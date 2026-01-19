北市陸保廠C基地 凱基人壽101億得標

北市陸保廠C基地招標設定地上權今開標，由凱基人壽以101億元得標。（國產署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台北市信義區原六張犁陸軍保養廠C區基地招標設定地上權今天開標，該案基地總面積1.5918公頃（約4815坪）、權利金底價66億8111萬餘元，吸引凱基人壽與華固建設參與投標，最後由凱基人壽以101億元得標，溢價率高達51.17%。

北市陸保廠C基地2022年底首度列標，當時權利金底價73.9億元，不少業者持保留觀望態度，加上與大台北瓦斯公司管線的訴訟，因此流標，目前訴訟已進入和解程序。這次陸保廠C基地權利金底價調整為66.81億元，有2家廠商投標，由凱基人壽101億元得標，溢價率51.17%，華固建設則出價78億元。

國產署指出，陸保廠C基地屬於大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101、世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目的北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優，因此吸引投資人出手。

官員表示，投標人預期財務評估可以做到極大化，具勢在必得的決心，所以溢價率比較高，並非底價偏低。官員指出，最近壽險業投標情況確實比較熱絡，陸保廠C基地為住三特區，可以做為住宅、企業總部商辦以及旅館，但凱基人壽並未說明未來用途。

