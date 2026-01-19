避險情緒沸騰白銀夯爆 他砸470萬一口氣掃貨40公斤超狂

白銀價格持續走揚。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普欲接管格陵蘭，不惜對歐祭出關稅戰，貴金屬搶搶滾。數據顯示，現貨黃金站上每盎司4690美元刷新高；現貨白銀也來到每盎司94美元，同樣寫新高。港媒披露，最近幾週東南亞投資者瘋狂追逐白銀，1名馬來西亞白銀經銷商透露，一位客戶最近一口氣購買 40 公斤白銀，價值 60.3萬令吉（約台幣470萬）。

《南華早報》19日報導，週一現貨白銀交易價格接近每盎司94美元的歷史高點，比一年前的每盎司30美元左右上漲了兩倍多。

這次的上漲行情是由地緣政治和經濟不確定性加劇，投資者紛紛湧入避險資產帶動價格走揚。最近，美國總統川普威脅要對反對購買格陵蘭島的歐洲國家徵收關稅，引發人們對美國和歐洲之間貿易緊張局勢日益加劇的擔憂，這進一步加劇貴金屬市場動盪。

由於黃金價格較高，近期徘徊在每盎司 4660 美元至 4690 美元的高點，白銀已成為小型投資者更容易獲得的替代選擇，這帶動這種傳統上被忽視的貴金屬價格大幅上漲。

從新加坡到吉隆坡，近幾日銀條、銀錠和銀幣的供應日益緊張，越來越難買到。經銷商反映貨架空空如也，預訂大舉湧入，社交媒體上的PO文也加劇人們害怕錯過機會的焦慮。

報導說，由於銀飾突然短缺，曼谷的當舖開始刊登廣告收購銀戒指和小飾品，一些當舖門外排起長隊，搶購熱潮甚至蔓延到了街上。

在馬來西亞，吉隆坡珠寶店 Abdul Razak Gold House 總經理 Mohd Razalie Abdul Rasul 表示，顧客現在只是在網路上看到商店的影片後就會進行諮詢。他說，「週末期間，我們的1公斤銀條庫存賣光光，現在客戶都在支付定金預購。」他稱，有些買家甚至將黃金兌換成白銀，這種轉變前所未見。

Rasul表示，白銀的利潤空間要高得多，因為黃金市場已經飽和，買賣雙方眾多。而白銀市場的買賣雙方數量有限，所以目前來看，白銀交易更有利可圖。分析師認為，白銀價格飆升不僅是由投資者需求推動，也是由供應緊張所致，尤其是在工業用途加速成長的情況下。

馬來西亞白銀經銷商 Azizul Asyray Noorza 透露，一位客戶最近透過他所代表的 Public Gold 公司購買 40 公斤白銀，價值 60.3萬令吉。不過，他認為，這種需求激增的情況恐無法持續太久。

新加坡搬家顧問Faris Ghani 從 21 歲起就開始默默押注白銀，現在終於開始獲得回報。他說，從2012年開始購買白銀，目前持有超過100盎司，以週一的價格計算，價值超過1萬新元（約台幣24.5萬）。去年年底，隨著貴金屬需求激增，他又增持白銀。他強調，隨著銀價持續上漲，現在的購買量將會「減少」。

