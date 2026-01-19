南韓最大藥妝通路看好「早期療癒」商機！揭露K-Beauty新戰場

南韓SW19這類以故事、時間與情緒為核心的小眾香氛品牌，呼應年輕世代消費者「早期療癒」趨勢，近期亦被業者導入台灣市場。（下載自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕南韓最大健康與美妝通路Olive Young近日公布「2026年 K-Beauty趨勢觀察」，指出未來一年影響美妝與療癒產業的關鍵主軸，將不再只是單一功效或外在修飾，而是回歸到「完整自我（Complete Self）」的追求。

在全球健康意識持續升溫的背景下，美容、香氛與身心療癒的界線正快速消融，美不只是看得見的改變，更是一種能融入日常、帶來情緒安定與內在滿足的生活狀態。

Olive Young分析指出，美國、英國與中國等市場已明顯出現「健康即生活方式」的消費轉向，值得注意的是，自2022年起，15至24歲族群購買療癒與健康相關產品的人數，已連續數年維持雙位數成長。Olive Young將此現象定義為「早期療癒（Early Wellness）」，意指千禧世代與Z世代在20出頭便開始主動管理外貌與身心狀態，並偏好「健康的愉悅感（Healthy Pleasure）」，不繁複、不耗時，卻能在日常中自然帶來放鬆與好心情的體驗。

在這樣的趨勢脈絡下，韓國各式小眾香氛品牌的崛起，亦成為「完整自我」概念的具體體現。以近期相當熱門的香氛品牌SW19為例，其品牌創辦人以英國溫布頓郵遞區號為名，將「時間」作為香氛創作的核心敘事軸線，靈感來自溫布頓公園在不同時段所呈現的光影、氣味與情緒變化，以細膩且富有故事性的香氛語言，成功擄獲年輕受眾。

今年，SW19 進一步將這套時間敘事帶回家鄉，推出SEOUL Series首爾城市香精，以首爾一天24小時的節奏為靈感，將清晨甦醒的空氣感與午夜城市的靜謐情緒，封存於香氣之中，包含「6am清晨香氛」與「Midnight 午夜香氛」兩款作品，讓氣味成為連結城市、時間與自我的媒介。

專家指出，像SW19 這類以故事、時間與情緒為核心的小眾品牌，正好切中當今年輕世代對「質感療癒」與「低調陪伴型美感」的需求。

