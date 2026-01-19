台積電8吋產線關閉時程曝 中芯等撿便宜有限 聯電有望吃香

據業內人士19日透露，台積電已通知客戶，將於明年關閉6吋和8吋晶圓生產線，台積電正集中資源研發利潤更高的先進製程流程。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒《朝鮮日報》周一（19日）報導，據業內人士19日透露，台積電已通知客戶，將於明年關閉6吋和8吋晶圓生產線。三星電子預計也將縮減部分8吋晶圓生產線產能。由於台積電和三星全力發展先進製程，中國的中芯國際、華虹半導體和華潤微電子等晶圓代工廠將搶佔8吋晶片市場。不過也分析師指出，在美中半導體戰的影響下，全球製造商考量美國政策限制，不願依賴中國產品，舊製程需求仍會轉向聯電等廠商。

市場研究公司TrendForce預測，由於台積電和三星電子削減8吋晶圓產能，今年全球8吋晶圓產量將比前一年下降約2.4%。

台積電、三星電子等公司正集中資源研發利潤更高的先進製程流程。台積電15日的財報電話會議上表示，今年將投資520億至560億美元用於資本支出，以滿足人工智慧市場的需求。這一數字比市場預期高出20%以上。

台積電也將2029年的營收成長率目標從先前的年均20%上調至25%。三星電子也正在加速推動3奈米及以下製程製程的生產，以因應全球大型科技客戶的訂單需求。

在此背景下，中國晶圓代工廠正崛起，成為滿足8吋晶片需求的替代方案。目前，中芯國際、華虹半導體和華潤微電子等中國晶圓代工廠均提供8吋晶片製程。據悉，由於需求激增，中芯國際已將8吋晶片製程價格上調約10%；而華虹半導體的部分8吋晶片生產線利用率已接近100%。

韓國半導體顯示技術協會研究員康成哲（音譯）表示：「隨著美國對中國先進半導體實施限制，中國正在加強其在舊製程方面的能力，並在8英寸晶圓代工市場站穩腳跟。」

同時，一些分析師表示，中美之間持續不斷的半導體產業衝突可能帶來風險。一位半導體產業人士表示：「全球整車製造商考慮到美國的種種限制，不願透過中國代工廠生產半導體，以減少對中國零件的依賴。」

他補充道：「如果中美之間的權力鬥爭持續下去，我們不應忽視老舊製程的需求可能會轉向台灣的聯電、韓國代工廠東部高科（DB HiTek）等其他廠商的可能性。」

