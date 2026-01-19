勞保不是保越久越好 退休前一定要知道的關鍵觀念

勞工在做任何投保或退保決定前，務必要先弄清楚規則，並依自身健康、財務與人生規劃審慎評估，才能真正保障自己的退休權益。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多勞工常對投保選擇感到困惑：到底該繼續投保勞保，還是改保國民年金？又或者繼續投保勞保，調低投保薪資會不會比較划算？其實，這些問題並沒有標準答案，只有「相對較好」或「相對較差」的選擇。因為每個人的投保年資、經濟能力、健康狀況都不相同，適合的做法自然也不同。

但真正令人擔心的是，有些勞工明明願意持續加保，卻因為不了解勞保給付的計算方式，反而出現「保得越久，領得越少」的結果。本文將幫助勞工建立正確觀念，避免踩雷。

一、先搞懂關鍵：投保薪資怎麼算？

不論勞工是要請領哪一種勞保給付，計算基準只有一個：「平均投保薪資」。

●勞保一次領：

計算基礎為「最後3年」（36個月）的平均投保薪資。

●老年年金（月領）：

計算基礎為「最高5年（60個月）」的平均投保薪資。這裡要注意的是，不一定是最後的5年，是曾經有過最高的5年，勞保局會把它挑出來做平均。

●其他給付（如傷病、失能、死亡、家屬死亡給付）：

則是以事故發生前「最後 6 個月」的投保薪資平均計算。

只要勞解掌握這個概念，就能理解投保薪資高低，會在什麼時候影響到自己的權益。

二、什麼情況下可以考慮調低投保薪資？

假設勞工身體狀況良好、家族長壽、沒有重大疾病史，工作環境也相對安全，且目標明確是未來請領年金月領。

由於年金月領是採計最高5年的投保薪資，只要這5年維持在高投保薪資即可，後續只要持續累積年資，就算調低投保薪資，對最終的月領金額影響也不大。在這樣的前提下，勞工調低投保薪資、減輕保費負擔，是相對安全的選擇。

但若勞工本身健康狀況不佳、頻繁就醫，或有明顯家族病史，就不建議隨意調低投保薪資，因為一旦發生失能或死亡事故，給付金額很可能因此大幅縮水，反而造成「越保越吃虧」。

三、案例分析

案例1：勞工 B 原本規劃年金月領，在公司累積完「最高投保薪資的 5 年」後，選擇離職、改做零工，並透過職業工會繼續加保。

由於多數職業工會是以基本工資投保，勞工 B 也認為自己身體健康，未來一定是月領，因此後段保基本工資沒關係，只要多累積年資即可。

未料，勞工B在一次健康檢查發現罹患胰臟癌末期，由於勞工B單身未婚，讓他決定改請領「勞保一次給付」。但這時才發現，一次給付是採計「最後 3 年」的平均投保薪資，而他最後幾年正好都是最低投保薪資。

此外，一次給付的年資採計有上限，60 歲前最多只算30年，但勞工B已經累積 35 年，超過的年資完全無法計算。

假設勞工B若在年資滿30年時就請領，可領到的一次領金額為4萬5800 × 45 個基數 = 206 萬1000元

但現實生活中，勞工B因省保費，投保最低薪資2萬8590，領到的一次領金額為2萬8590X45基數=128萬6550元。

結果是：勞工A多保 5 年，卻少領 77萬4450元，典型的「保越久，領越少」。

案例2：勞工C 60歲，擁有35年勞保年資，最高5年平均投保薪資為4萬5800元。勞工C在60歲離開職場後，因不想年金被打折，選擇離職後暫不請領勞保年金，轉而加保國保，打算65歲時同時請領「雙年金」。

我們幫勞工C算算看，若按照他計畫，到他65歲的時候，分別可以請領到多少的勞保年金和多少國民年金，以及勞工C若60歲提前請領勞保年金可領到多少，並比較2者差異。

●勞工C 65歲領取金額

勞保年金：平均月投保薪資4萬5800元X年資35年X1.55%=2萬4847元

國保年金：月投保金額1萬9761元X年資5年X1.3%=1284元/月

餘命以80算計算，勞工C總共可以請領到（2萬4847元+1284元） × 12月 × 15年 = 470萬3580元

●若勞工C 60歲提前請領勞保年金

根據現行規定，勞工C年滿60歲且年資達15年，即可申請老年年金；但若在65歲前提前請領，每提前1年將減4%，最多減20%，而且減額將終身固定。

由於勞工C 60歲，提早5年請領勞保年金，需扣20%（4%x5年）。

勞保年金：平均月投保薪資4萬5800元X年資35年X1.55%X20%=1萬9877元

餘命以80算計算，勞工C總共可以請領到 1萬9877元X12個月X20年=477萬480元。

試算結果顯示，若勞工C 60歲立即請領勞保年金，20年可領得477萬480元；反之，若等到65歲再領「雙年金」，加總僅為470萬3580元，不僅少領6萬6900元，還需額外繳交5年國保保費7.1萬元（1186元X12個月X5年=7萬1160元），整體差距13萬8060元，若還再加上提早請領5年的通膨，以及5年的投資收益，那差距會就會更大。

勞工C案例再次驗證了一件事，投保時間拉長，不代表給付一定會增加。

從上述案例中，我們可以知道勞保不是保得久就領月多，而是必須搭配正確的投保薪資與請領策略。不了解給付計算方式，隨意調低投保薪資或延後請領，很可能讓自己陷入「繳更多、領更少」的困境。建議勞工在做任何投保或退保決定前，務必要先弄清楚規則，並依自身健康、財務與人生規劃審慎評估，才能真正保障自己的退休權益。

