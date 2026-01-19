外資提款走人！新台幣午後變盤、終止連3紅。

〔記者陳梅英／台北報導〕台股漲不停，大盤指數週一續創歷史新高，新台幣兌美元匯率早盤也一度升破31.5元關卡，不過外資卻趁機提款走人，並於午後匯出，使新台幣匯價由升轉貶，最後收在31.59元，貶值1.8分，匯價結束連3紅，成交量19.005億美元。

台股今日開低走高，最後上漲230.59點，收在31639.29點，再度改寫歷史紀錄，但三大法人同步賣超，合計賣超465.31億元。其中，外資賣超達280.34億元。

美國總統川普為了收購格陵蘭施壓歐州盟友，威脅將加徵關稅，引發歐洲國家反制，市場擔憂川普關稅威脅恐進一步破壞跨大西洋合作關係，甚至推升去美元化進程，美元指數應聲重挫。

避險資金流向黃金、日圓，人民幣更再度創下波段新高。新台幣匯價一早在美元走弱下，也一度升破31.5元關卡，直抵31.494元，不過外資逢高調節動作不斷，且賣超後、熱錢立即匯出，使新台幣匯價午後變盤，由升轉貶，最低觸及31.596元，儘管收盤仍守住31.5元價位，但匯價波動加劇。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下殺0.11%、新幣上漲0.13%最多、人民幣升值0.08%、日圓小升0.06%、台幣貶值0.06%、韓元則重貶0.28%，亞幣走勢分歧。

匯銀人士指出，市場已大致反映台積電法說與台美關稅利多，短線焦點迅速轉向川普與歐洲8國的對峙情勢、最高法院對其關稅措施的判決結果，以及川普是否於本週宣布新任聯準會主席人選等重大變數。在不確定性升高下，金融市場波動恐進一步放大。

匯銀人士也強調，新台幣匯價除間接受美元走勢影響外，最關鍵仍是外資資金流向，短線仍須觀察外資在台股高檔區的進出動態。

至於彭博報導，壽險業配合會計新制調整，將逐步降低外匯避險部位，規模上看950億美元、約新台幣3兆元，恐對新台幣中長期走勢形成壓力，市場甚至預期美元兌台幣可能回升至32元。

對此，央行外匯局先前已說明，壽險業降避險主要有兩種情境。若原先透過無本金交割遠期外匯（NDF）避險，後續降低避險部位，對新台幣匯率並無直接影響；若是透過換匯交易（SWAP）避險，合約到期後選擇不再續作，確實會產生買入美元的交割需求，但相關動作事前皆會知會央行，央行也將協助分散資金進出，整體對匯市影響仍屬可控。

