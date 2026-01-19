老協珍攜手米其林三星「頤宮」 搶攻頂級年菜市場

堪稱最會賣佛跳牆的老協珍今年再度攜手米其林三星餐廳「頤宮」，將宴席級料理轉化為居家年菜，限量推出每份1萬0888元的「福州鮑魚佛跳牆」，搶攻頂級年菜市場。（老協珍提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕堪稱最會賣佛跳牆的老協珍今年再度攜手米其林三星餐廳「頤宮」，將宴席級料理轉化為居家年菜，限量推出每份1萬0888元的「福州鮑魚佛跳牆」，搶攻頂級年菜市場。

老協珍表示，年節期間熱門餐廳一位難求，加上備菜節奏提前與家庭型態轉變，越來越多消費者選擇在家圍爐，也讓「省時上菜、一次備齊」成為年菜消費新趨勢，近年整體年菜買氣持續成長。

深耕年節市場多年的老協珍觀察，消費者在年菜選擇上更重視品質穩定與準備便利性，套組式販售的年菜商品，正好回應小家庭在備料與烹調上的實際需求，今年適逢春節連假較長，預估年菜市場整體銷售動能將成長3成。

佛跳牆為老協珍長年熱銷的年菜品項，年銷量約50萬份，穩居品牌銷售冠軍；其次熱賣商品分別為小卷炊粉、冰糖豬腳、烏參牛腩煲及雞湯系列。

老協珍去年首度攜手米其林三星餐廳「頤宮」推出「福州鮑魚佛跳牆」，開賣兩周即熱銷破百組，創下亮眼銷售表現，今年聯名再度回歸，持續搶攻頂級年菜市場，由於老協珍與米其林三星「頤宮」合作推出的聯名年菜，作工細緻、製程講究，皆採限量販售。

此外，為滿足年節家庭團聚與備菜便利性的需求，老協珍同步推出年菜套組，提供6道與8道菜色選擇，售價5388元起，讓消費者可依人數與喜好靈活搭配，一次備齊年節餐桌。

即日起至1月18日於全台好市多門市開賣，現場提供年菜試吃，消費者可直接購買或選擇訂購宅配到府。

