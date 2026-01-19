中經院估2026經濟成長4.14％ 內外皆溫

中經院估2026經濟成長4.14%。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中經院預測2026年台灣經濟成長率4.14%，因比較基期、AI動能推升及關稅滯後效應等，成長將呈現「上強下溫」，上半年成長強勁，下半年溫和成長走勢，成長模式由2025年的「外熱內溫」轉為「內外皆溫」。

中經院預估，2026年總體經濟氛圍是「成長走緩、通膨走低」，預估全球經濟成長率約2.69%，略低於前一年度的2.82%，預測台灣2026年經濟成長率4.14%，因比較基期、AI 動能推升及關稅滯後效應等，成長走勢呈現上半年成長強勁，成長5.28%、下半年溫和成長3.10%，各季成長率分別7.36%、3.28%、3.10%、3.11%。

談及今年經濟成長率還有機會上修？連賢明說明，此次預測未涵蓋台美關稅談判結果，但從傳產、科技業與投資角度來看，都具正面影響。由於台美關稅談判結果16日出爐，細節預計在未來數週內陸續出爐，需在貿易協議內容完整釋出後，才能進一步分析對台灣經濟的影響，但這次談判的台美貿易協議仍須通過立法院審議，至於能否順利通過也是考驗，需持續關注。

連賢明進一步指出，傳產方面，過去十幾年來，台灣傳產在國際上的起跑點較為辛苦，即使在世界貿易組織（WTO）架構下，台灣的稅率還是比日韓等競爭對手國來得高，但在關稅拍板底定後，我國傳產輸美的對等關稅從20%降至15%，這稅率是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場上和日韓在相同基礎公平競爭，「對傳產而言是一大利多」。

談及科技業，連賢明表示，232調查中的半導體關稅議題消息紛亂，引起很大擔憂與不確定性，現在局勢趨於確定後，對科技廠在投資與股價上都較為正面。

連賢明指出，這次台美關稅談判有個亮點是雙向投資協議，美國同意與台灣五大信賴產業提供策略型技術合作，有鑒於台灣高階製造本就是強項，讓台灣除了半導體以外的產業更加分，包括新創、新興產業都會受惠。

中經院預測2026年台灣經濟成長率4.14%。（中經院提供）

