吉晟攜手嘉正生技 落實台灣首創抗體放射複合體在地臨床試驗

吉晟生技與嘉正生技簽署合作備忘錄，雙方將催生台灣首創ARC在地化。圖右四為吉晟董事長楊朝堂、右三為總經理林亮光；圖左四為嘉正董事長王克舜。（圖:吉晟提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃吉晟生技（7762）今日公告，與國內嘉正生技簽訂合作備忘錄，擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（ARC）在地臨床試驗，健全前期動物實驗之軟硬體設備，整合非臨床至臨床試驗的串連。

吉晟表示，嘉正生技是以抗體相關新技術平台與全球新藥研發為核心的創新公司，特別專注於抗體藥物複合體（ADC）的研究；自2021年創立、在2025年獲得新加坡科技研究局（A*STAR）授權合作，共同以其專利的CoNectar®技術平台進行下世代抗體放射複合體（ARC）的開發，持續在抗體藥物複合體（ADC）領域突破、著手台灣首創ARC的開發計畫。

吉晟指出，這次雙方合作結盟，藉由吉晟在核醫領域的專長與開發實力，將可解決現行研發中放射性核種因國內無法供應，只能尋求海外機構進行放射標定的問題。未來將可在台灣執行ARC臨床試驗，為台灣立下重要生醫里程碑。

ARC是結合抗體與放射性影像或治療的下世代ADC，亦漸被視為癌症治療的新利器，透過高專一性抗體攜帶輻射源、精準蓄積於腫瘤細胞，有望提高療效並降低對病患正常組織的傷害。這不僅是技術突破，更是台灣在核醫藥物發展的一大進步。

嘉正生技表示，期望透過此次合作將公司的ARC開發成果於今年完成美國IND（試驗用新藥）申請後，可於美國、台灣兩地啟動臨床試驗，在未來數年內除完成新藥臨床驗證與應用之際，亦達成ARC臨床試驗在地化的目標。

