南亞科預估DRAM持續缺貨 最缺兩類產品占比高達7成

南亞科預估DRAM持續缺貨。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今召開線上法說會，總經理李培瑛預估DRAM市場將持續供不應求，第一季價格維持續上漲，有助帶動毛利率續增，目前市場缺貨尤以DDR4與低功耗DDR4最大，南亞科去年第四季這兩類產品產占比達7成，正謹慎平衡各客戶需求，審慎分配產能、抑制重複下單，避免少數客戶囤貨導致其他客戶斷鏈。南亞科新廠計劃於2027年初裝機，2028上半年量產，產品涵蓋DDR4、DDR5與客製化方案。

李培瑛表示，價格由供需決定，因今年與明年上半年新增產能有限，展望今年，DRAM市場供不應求、價格將續漲，第一季合約價已續漲，但漲幅沒有去年第四季大，短單價格可能變動，整體仍待觀察。在供需失衡驅動下，目前以DDR4與低功耗DDR4缺口最大，其次是DDR5、DDR3。南亞科採取審慎分配產能、抑制重複下單，以客戶正常交易量為基準分配，滿足關鍵客戶，避免少數客戶囤貨導致其他客斷鏈。他說「我們與各區客戶長期密切互動，業務深度掌握需求，能有效辨識真實需求」。

李培瑛也指出，南亞科去年位元成長約超過50%，今年預期逾10%，目前在緊俏市況下，客戶傾向簽長約、甚至鎖價，長約客戶涵蓋伺服器、PC與消費性等多領域，但南亞科將會依平時合作關係，對各客戶展開差異化處理，DDR3/4/5生產/出貨比重會動態調整。以去年第四季為例，DDR5占比超過10%、DDR3約20%，其他七成為DDR4與低功耗DDR4。未來將動態支援需求最強客戶。報價週期依客戶類型而異。

南亞科今年資本支出達500億元，李培瑛表示，部分為去年遞延，新增的400多億元中，約70%用於加速新廠務設施、30%用於設備採購。新廠約2027年初裝機、第二季底展開生產並逐步拉升產能，預計2028年上半年達月產能約2萬片，產品涵蓋DDR4、DDR5及低功耗DDR5、客製化產品。目前DDR5的營收比重約逾10%，目標將持續提升，短期若大幅拉升DDR5恐影響DDR4客戶需求，但DDR5長期達四成以上為既定目標。

南亞科今並公布去年第四季財報，受惠DRAM平均售價季增超過30%，銷售量季增11%-13%，營收達300.94億元，創單季新高，季增60.3%、年增357.69%；價格上漲、折價與製造成本改善，帶動毛利率49%，較上季上揚30.5個百分點，營業淨利達117.81億元，營業淨利率39.1%，較上季提升33.1個百分點，加上業外收益新16.02億元挹注，單季稅後淨利破百億元，達110.83億元，季增608%、年增804%，淨利率36.8%，每股盈餘為新台幣3.58元，創29季新高，也帶動去年全年轉虧為盈，稅後淨利為新台幣66.03億元，每股盈餘為2.13元。

