記憶體晶片短缺前所未有 這產業衝擊站在海嘯第一線

〔財經頻道／綜合報導〕美光科技表示，過去一個季度記憶體晶片短缺的情況加劇，並重申由於人工智慧基礎設施所需的高端半導體需求激增，這種短缺狀況將持續到今（2026）年以後。

美光公司營運執行副總裁馬尼什·巴蒂亞（ Manish Bhatia）周五於紐約州錫拉丘茲郊外舉行價值1000億美元的生產基地奠基儀式後不久接受採訪時表示，「我們目前面臨的短缺情況確實是前所未有的」。

巴蒂亞表示，製造人工智慧加速器所需的高頻寬記憶體「消耗了整個行業大量的可用容量，導致傳統行業（如手機或個人電腦）的記憶體嚴重短缺」。

他還補充說，個人電腦和智慧型手機製造商也紛紛加入爭奪2026年後記憶體晶片壟斷權的行列，而自動駕駛汽車和人形機器人將進一步推動對這些組件的需求。

由於記憶體成本上漲，包括小米、OPPO和深圳傳音控股在內的多家中國主要智慧型手機廠商正在下調2026年的出貨量目標，其中OPPO的下調幅度高達20%。三家廠商均未回應置評請求。

產業研究機構Counterpoint Research在12月估計，由於記憶體晶片短缺導致成本上升和產能受限，今年全球智慧型手機出貨量可能下降2.1%。包括戴爾科技公司在內的PC製造商也警告稱，他們可能受到持續短缺的影響。

受人工智慧熱潮的推動，全球儲存晶片產業的三大巨頭美光科技、SK海力士和三星電子的股價在2025年大幅上漲。 SK海力士表示，2026年的所有晶片訂單都已售罄，而美光科技也表示，其人工智慧儲存半導體今年的訂單也已全部預訂完畢。

