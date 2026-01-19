富采攜手德商ALLOS 推動8吋矽基氮化鎵LED量產

富采致力於加速Micro LED於擴增實境等更多高整合型顯示器應用領域的發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）今天表示，為了加速Micro LED於擴增實境（AR）等更多高整合型顯示器應用領域的發展，公司拍板攜手德商ALLOS Semiconductors締結策略合作，共同推動8吋矽基氮化鎵LED磊晶片（GaN-on-Si LED epitaxial wafer）量產，也是替後續邁向12吋矽基氮化鎵LED磊晶技術鋪路。

富采表示，公司目前擁有全球領先的高階LED磊晶製造技術與產能，ALLOS則具備業界頂尖的矽基氮化鎵磊晶技術，此次合作象徵Micro LED 產業供應鏈邁向更加成熟的重要里程碑。結合富采在LED結構上的深厚技術，以及ALLOS矽基氮化鎵緩衝結構技術，新品亮度與能效可媲美傳統藍寶石基板成長的氮化鎵LED（GaN-on-sapphire）。

此外，富采更看好雙方打造的Micro LED更有利於擴大至8吋以上，大幅提升單片產出面積與製程效率，其超小像素間距可滿足近眼顯示的高解析需求，並具備高度矽晶圓製程相容性與量產可行性。未來目標推展至12吋產品，以因應市場對更大尺寸晶圓的需求、加速Micro LED普及化。

富采光電元件事業本部總經理唐修穆說，這項合作將提供具高度競爭力的矽基氮化鎵Micro LED 解決方案，並建立可擴展、與矽晶圓廠製程高度相容的量產途徑。公司藉由與ALLOS形成戰略聯盟，得以同步布局8吋 矽基氮化鎵Micro LED磊晶技術，為快速成長的Micro LED產業提供更完整的價值鏈與解決方案。

