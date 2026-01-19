川普欲接管格陵蘭不惜對歐祭關稅戰，黃金白銀ETF狂飆新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國總統川普欲接管格陵蘭，不惜對歐祭出關稅戰，貴金屬ETF再度大漲，期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大道瓊白銀（00738U）、期元大S&P黃金（00635U）分別上漲3.16%、2.74%、1.59%，股價同步創下新高。

法人分析，貴金屬ETF熱度持續高居不下，除基本面的去美元化的情勢並無趨緩，題材面更是火上加油，川普政策手段包括干擾聯準會獨立性、突襲委內瑞拉、要求取得格陵蘭等，都增加黃金做為避險資產的配置價值。

目前包括花旗、瑞銀、摩根士丹利、貝萊德，以及橋水基金創辦人達里歐和新對沖基金之王格里芬（Ken Griffin），都建議投資人把黃金加入投資組合，未來有機會成為推動黃金下一波漲勢的重要原因；而知名市場評論員彼得·希夫 （Peter Schiff）更直言美國面臨債台高築，建議投資人可轉黃金、白銀貴金屬進行避險。

國內唯一連結黃金、白銀ETF，期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀、期元大S&P黃金漲勢持續向上，今年以來已分別上漲15.4%、7.6%、29.4%，00738U更因為白銀供給短缺，漲幅奪下全市場ETF之冠。

