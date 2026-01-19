台股再創歷史新高 科技股接棒領漲

台股再創歷史新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕今（19）日台股持續刷新歷史新高紀錄，盤中最高來到31827.39點，終場收在31639.29點，大漲230.59點，漲幅0.73%；法人指出，目前市場樂觀情緒維持，接下來將進入美國超級財報週，預料由科技股接棒上演，不過，由多數個股股價已來到相對高檔，須留意科技公司財報與未來展望是否合乎市場預期。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，晶圓代工龍頭最新財報再度繳出驚人成績，法人紛紛調升目標價，加上記憶體題材熱度持續，且美國商務部上週正式拍板台美關稅協議，台灣關稅稅率由20%下調至15%，且不疊加原最惠國稅率，受惠於眾多利多因子激勵，週一台股延續上週多頭氣勢價量齊揚，不僅盤中創高，收盤價也改寫新高點。

楊立楷表示，根據TrendForce最新預估，2026第一季DRAM合約價格將較去年第四季大漲55%至60%，即便需求強勁，但今年供給量增長幅度仍相當有限，調研機構預估今年三大DRAM製造商產量僅成長5%，今年三星產量預計提高5%、海力士約8%、美光持平，擴建廠房要等到2027年至2028年才能投產，DRAM供給嚴重短缺的情況將延續到年底，雲端服務供應商大幅加碼購入高頻寬記憶體亦間接壓縮一般消費性記憶體產能，使消費端記憶體漲價幅度擴大，帶動台廠記憶體族群成為近期盤面資金熱點。

楊立楷說，目前市場樂觀情緒維持，接下來將進入美國超級財報週，上週已由金融股打頭陣，接下來將由科技股接棒上演，本週五先是英特爾公布財報，目前市場看好科技股獲利成長表現，由多數個股股價已來到相對高檔，須留意科技公司財報與未來展望是否合乎市場預期，也將牽動台廠相關供應鏈的整體投資情緒。

