UNIQLO爆夯「大容量神包」5000日圓有找！達人喊：一咖搞定上班到出遊

UNIQLO爆夯「大容量神包」5000日圓有找！達人喊一咖搞定上班到出遊。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約深受喜愛，而這款售價4990日圓（約新台幣998元）的功能性背包，不僅達人讚一咖就能搞定上班到出遊，網友更喊空間大到可放下筆電和1套換洗衣服、後悔沒早點買。

日媒報導，達人表示，UNIQLO這款功能性背包（ファンクショナルバックパック）因其存儲容量和功能性而廣受歡迎，適用於從商務到運動和短途旅行的各種場合。

請繼續往下閱讀...

內部採用多層結構，包括1個PC隔層，方便您將工作工具和運動服分開存放,並配備多種口袋，且布料具有防水功能，搭配防水拉鍊，可有效應對惡劣天氣，由於容量大，因此，肩帶採用高密度立體海綿，即使背負重物也能有效減輕肩部壓力。

另，簡約的設計和低調的品牌標識，使其成為1款經久耐用、適合工作和休閒場合的實用夥伴。

購買過這款包的顧客都對其強大的功能讚不絕口，如：「我以前用的是戶外品牌的背包，但我覺得這款包在口袋佈局和易用性方面都更勝一籌。」、「兩天一夜的商務旅行，它完全夠用。」、「多個隔層方便我整理各種電子設備」、「容量大，背起來也很舒適」、「它的容量出乎意料的大，所以我老公出國只需要1個背包」、「它非常適合注重性價比和實用性的人。簡潔的設計、充足的收納空間和舒適的背負感都很吸引人。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法